Doa Restu Orang Tua Jadi Kekuatan, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Baik

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, hubungan seseorang dengan keluarga, khususnya orang tua, kerap dipandang memiliki arti penting dalam perjalanan hidup.

Doa dan restu orang tua dipercaya menjadi sumber dukungan moral sekaligus energi positif bagi seseorang ketika menghadapi berbagai tantangan.

Sejumlah shio bahkan disebut mempunyai karakter yang membuat mereka dekat dengan keluarga. Sikap rendah hati, penyayang, pekerja keras, hingga perhatian kepada orang tua dipercaya dapat memperkuat hubungan tersebut.

Dalam kepercayaan tersebut, dukungan keluarga kemudian dianggap mampu memberikan dorongan bagi seseorang untuk mengejar kesuksesan, baik dalam karier maupun kehidupan secara umum.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan baik berkat doa dan restu orang tua.

Berikut lima shio yang dimaksud:

1. Shio Kelinci – Rendah Hati dan Disukai Banyak Orang Shio Kelinci mencakup mereka yang lahir pada 1975, 1987, 1999, dan 2011 dalam siklus tahun yang disebutkan sumber.

Pemilik shio ini digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Mereka juga disebut mempunyai kecenderungan untuk memikirkan kepentingan orang lain sebelum dirinya sendiri. Sifat tersebut membuat Kelinci dinilai memiliki hati yang lembut dan mudah mendapatkan simpati dari lingkungan.