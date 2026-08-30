Cuan Datang dari Berbagai Arah, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Besar

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan finansial menjadi hal yang banyak diharapkan orang. Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda, termasuk dalam hal karier, bisnis, dan keuangan.

Sejumlah shio bahkan disebut sedang berada dalam periode yang menjanjikan. Peluang pekerjaan baru, perkembangan usaha, kenaikan posisi, hingga pemasukan dari sumber yang tidak disangka-sangka diyakini dapat menghampiri mereka.

Namun, ramalan seperti ini sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bagian dari tradisi kepercayaan, bukan sebagai kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan finansial dalam waktu dekat. Berikut daftarnya.

1. Shio Kuda

Shio Kuda menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan positif dalam urusan karier dan keuangan. Mereka yang lahir pada 1978, 1990, 2002, dan 2014 termasuk dalam kelompok tahun yang disebutkan dalam ramalan tersebut.

Pemilik shio ini dikenal memiliki karakter aktif, mandiri, dan berani mengambil keputusan. Mereka juga cenderung memiliki semangat kerja tinggi serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Sifat tersebut dipercaya dapat membantu Shio Kuda memanfaatkan kesempatan yang muncul. Jika mampu mengelola peluang dengan baik, perkembangan karier maupun usaha dapat menjadi sumber peningkatan finansial.

2. Shio Naga