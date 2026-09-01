Jadi Magnet Cuan, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial Menjanjikan

JawaPos.com – Peruntungan seseorang dalam urusan rezeki memang tidak pernah bisa dipastikan. Meski begitu, astrologi Tionghoa memiliki berbagai ramalan mengenai shio yang dipercaya sedang berada dalam fase penuh peluang dan keberuntungan.

Beberapa shio disebut memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan. Kecerdasan, keberanian mengambil keputusan, ketekunan, hingga ketulusan dianggap menjadi modal yang dapat membantu mereka membuka lebih banyak kesempatan.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan bukan hanya berkaitan dengan uang. Peluang karier, bisnis, hubungan dengan orang lain, serta kesempatan baru juga dipercaya dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan dan kekayaan.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat membaca keadaan, dan pandai menemukan kesempatan di tengah situasi yang tidak mudah.

Kemampuan tersebut membuat mereka sering melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dalam periode mendatang, ide yang sebelumnya hanya menjadi rencana berpotensi berkembang menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Peluang itu bisa datang melalui usaha baru, proyek tambahan, maupun kepercayaan yang diberikan oleh orang lain.

Dengan kemampuan berpikir cepat dan keberanian mengambil keputusan, Shio Tikus dipercaya mampu mengubah kesempatan kecil menjadi pencapaian yang lebih besar.

2. Shio Naga Shio Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kewibawaan. Orang yang berada di bawah naungan shio ini dipercaya memiliki daya tarik yang membuat peluang lebih mudah menghampiri.