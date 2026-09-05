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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 5 September 2026 | 22.08 WIB

Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 5 Weton Ini Konon Punya Peruntungan Istimewa

Weton misterius yang dikaruniai kekayaan melimpah dan rezeki tak terduga. (Freepik/diana.grytsku) - Image

Weton misterius yang dikaruniai kekayaan melimpah dan rezeki tak terduga. (Freepik/diana.grytsku)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, dan peruntungan dalam menjalani kehidupan.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki sifat khas yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan peluang, termasuk dalam urusan pekerjaan dan penghasilan. Karakter seperti pandai berkomunikasi, tekun, cerdas mengelola keuangan, hingga mudah mendapatkan kepercayaan disebut menjadi modal penting untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan penafsiran Primbon Jawa. Kondisi ekonomi seseorang tentu tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, serta berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter dan peruntungan menarik sehingga berpotensi memperoleh rezeki tak terduga.

1. Senin Pon

Senin Pon memiliki neptu 11, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka juga disebut pandai membangun hubungan sehingga relatif mudah mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan berkomunikasi tersebut dipercaya dapat membantu mereka ketika mencari peluang pekerjaan maupun sumber penghasilan baru.

Senin Pon juga disebut memiliki karakter yang cukup sulit ditebak. Di satu sisi, mereka digambarkan memiliki pendirian kuat dan tidak mudah dipengaruhi. Di sisi lain, sifat keras kepala dan kecenderungan mempertahankan keinginan sendiri disebut perlu dikendalikan.

Kelebihan lain yang dimiliki adalah kemampuan menyerap pengetahuan dan ketahanan menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan. Jika kemampuan tersebut dimanfaatkan secara tepat, pemilik weton ini dipercaya memiliki peluang untuk membangun kondisi finansial yang stabil.

2. Selasa Kliwon

Selasa Kliwon juga memiliki jumlah neptu 11, hasil perpaduan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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