Dari Tanggal 1 hingga 27, Ini 12 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Beruntung

JawaPos.com – Tanggal kelahiran tidak hanya menjadi penanda kapan seseorang dilahirkan. Dalam kepercayaan numerologi, angka yang berkaitan dengan tanggal lahir dipercaya dapat menggambarkan karakter, kecenderungan, hingga potensi perjalanan hidup seseorang.

Beberapa tanggal bahkan disebut memiliki kombinasi angka yang berkaitan dengan ambisi, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola sumber daya.

Karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membantu seseorang membuka jalan menuju kesuksesan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Namun, kekayaan tentu tidak hanya ditentukan oleh tanggal kelahiran. Kerja keras, kesempatan, kemampuan mengelola uang, serta keputusan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari tetap memiliki peranan penting.

Dilansir dari Astotak, berikut 12 tanggal lahir yang dalam numerologi dipercaya memiliki karakter yang mendukung pencapaian finansial.

1. Tanggal 4, 13, dan 22 Orang yang lahir pada tanggal 4, 13, atau 22 digambarkan sebagai sosok yang realistis dan memiliki tekad kuat.

Mereka cenderung menyukai sesuatu yang terencana dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Kemampuan mengatur sumber daya serta berpikir secara sistematis dipercaya menjadi salah satu keunggulan mereka.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap cocok menekuni bidang yang membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab, seperti bisnis, manajemen, maupun keuangan.

Jika mampu mempertahankan kedisiplinan dan konsistensi, pemilik tanggal lahir ini dipercaya dapat membangun kesuksesan secara bertahap.