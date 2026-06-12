8 Weton Tibo Dunyo yang Kaya Raya dan Rezeki Melimpah Sepanjang Hidup Menurut Primbon Jawa

Weton tibo dunyo yang kaya raya dan rezeki melimpah sepanjang hidup menurut primbon jawa / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Dunyo merujuk pada kelompok weton yang diramalkan kaya raya dan memiliki rezeki melimpah.
Kata dunyo dalam perhitungan primbon Jawa bermakna harta benda, kekayaan, dan terwujudnya cita-cita dalam kehidupan.
Kedelapan weton yang masuk kategori Tibo Dunyo ini masing-masing juga dinaungi oleh kekuatan tambahan yang memperkuat potensi kekayaannya.
Primbon Jawa mencatat bahwa naungan-naungan tersebut bekerja bersama membentuk karakter unggul yang mendorong setiap weton menuju kejayaan hidup.
Dilansir dari akun YouTube Dicky Music Channelpada Jumat (12/6), berikut delapan weton tibo dunyo yang kaya raya dan rezeki melimpah sepanjang hidup menurut primbon jawa.
1. Senin Wage
Weton Senin Wage jatuh pada perhitungan Tibo Dunyo yang berarti memperoleh kejayaan, keberuntungan, kekayaan, dan kesuksesan dalam hidup.
Weton ini juga berada di bawah naungan tunggak semi yang bermakna rezeki selalu mengalir tanpa henti sepanjang kehidupannya.
Perpaduan Tibo Dunyo dan tunggak semi menjadikan Senin Wage memiliki potensi sangat besar dalam meraih kekayaan dan kejayaan.
2. Senin Pahing
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang