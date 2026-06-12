8 Weton Tibo Dunyo yang Kaya Raya dan Rezeki Melimpah Sepanjang Hidup Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Dunyo merujuk pada kelompok weton yang diramalkan kaya raya dan memiliki rezeki melimpah.

Kata dunyo dalam perhitungan primbon Jawa bermakna harta benda, kekayaan, dan terwujudnya cita-cita dalam kehidupan.

Kedelapan weton yang masuk kategori Tibo Dunyo ini masing-masing juga dinaungi oleh kekuatan tambahan yang memperkuat potensi kekayaannya.

Primbon Jawa mencatat bahwa naungan-naungan tersebut bekerja bersama membentuk karakter unggul yang mendorong setiap weton menuju kejayaan hidup.

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Dilansir dari akun YouTube Dicky Music Channelpada Jumat (12/6), berikut delapan weton tibo dunyo yang kaya raya dan rezeki melimpah sepanjang hidup menurut primbon jawa.

1. Senin Wage

Weton Senin Wage jatuh pada perhitungan Tibo Dunyo yang berarti memperoleh kejayaan, keberuntungan, kekayaan, dan kesuksesan dalam hidup.

Weton ini juga berada di bawah naungan tunggak semi yang bermakna rezeki selalu mengalir tanpa henti sepanjang kehidupannya.

Perpaduan Tibo Dunyo dan tunggak semi menjadikan Senin Wage memiliki potensi sangat besar dalam meraih kekayaan dan kejayaan.