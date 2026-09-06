Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin, 7 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

JawaPos.com - Senin, 7 September 2026, menjadi waktu bagi Capricorn untuk sedikit memperlambat langkah dan memberikan ruang bagi pikiran agar kembali lebih tenang.

Setelah melewati berbagai kesibukan, Capricorn mungkin membutuhkan waktu untuk mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan sekaligus menentukan hal-hal yang benar-benar perlu menjadi prioritas.

Pergerakan Bulan di Cancer membawa perhatian pada kondisi emosional, sehingga menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat menjadi hal yang cukup penting.

Capricorn tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan semua persoalan dalam satu waktu, terutama jika tubuh dan pikiran mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Dalam urusan cinta, Capricorn juga disarankan untuk tidak memberikan tuntutan atau harapan yang terlalu tinggi kepada pasangan karena hubungan yang sehat membutuhkan pengertian dari kedua pihak.

Sementara dalam pekerjaan, situasi yang terasa buntu bukan berarti tidak ada jalan keluar karena mengambil tanggung jawab baru justru dapat memberikan perspektif berbeda.

Keuangan juga perlu ditata dengan lebih rapi agar pemasukan yang ada tidak habis untuk pengeluaran yang sebenarnya dapat ditunda.