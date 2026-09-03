7 Weton Ini Diprediksi Bakal Terangkat Derajatnya, Aura Ningrat di Depan Mata!

seseorang yang mendadak jadi ningrat./Freepik.



JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa, weton bukan sekadar hari lahir.

Ia diyakini sebagai penanda takdir, arah rezeki, bahkan derajat seseorang di masa depan.

Banyak orang percaya, setiap weton memiliki “garis energi” sendiri-sendiri, yang bisa menentukan apakah hidup seseorang akan biasa saja, penuh tantangan, atau justru melejit hingga dihormati bak bangsawan.



Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, menurut primbon Jawa menyebutkan ada sejumlah weton yang dalam perjalanannya tampak biasa, namun tak disangka-sangka bisa mengalami lonjakan luar biasa.

Mereka ibarat rakyat jelata yang mendadak jadi ningrat, karena harta menggunung datang silih berganti, rezeki melimpah, dan keuntungan menghampiri dari berbagai arah.



Mari kita simak tujuh weton unggulan tersebut, yang disebut-sebut bisa menuai kejayaan dan kemuliaan.



1. Weton Senin Wage



Orang yang lahir di hari Senin Wage kerap digambarkan sederhana, sabar, dan tidak suka menonjolkan diri.

Namun justru karena sifatnya yang rendah hati, mereka sering mendapat simpati dan kepercayaan dari orang sekitar.



Primbon menyebut, saat memasuki usia dewasa hingga paruh baya, rezeki mereka bisa berlipat ganda.

Ada jalan tak terduga yang membuat kehidupan ekonominya terangkat, bahkan bisa menjadi tokoh terpandang di lingkungannya.



2. Weton Kamis Pon



Mereka yang lahir Kamis Pon disebut berkarakter tekun dan ulet.

Sekalipun jalan hidupnya penuh perjuangan, ketekunannya membuahkan hasil yang manis.

Dalam primbon, weton ini dipercaya mudah mendapatkan kelancaran usaha.



Tak jarang, orang Kamis Pon mendadak kaya karena peluang bisnis yang digeluti berkembang pesat.

Apa yang dulu dianggap kecil bisa membesar, hingga menempatkan mereka pada derajat sosial yang lebih tinggi.



3. Weton Selasa Kliwon



Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang sarat wibawa.

Mereka memiliki daya tarik kuat, sehingga mudah memikat hati orang lain.

Jika ditempatkan pada dunia perdagangan atau kepemimpinan, rezekinya deras mengalir.



Tak hanya itu, menurut primbon, weton ini memiliki “daya tarik harta” — apa yang dikejar sering mendatangi mereka dengan cara mengejutkan.

Dari sinilah mereka bisa mengumpulkan kekayaan hingga dihormati bak keturunan ningrat.



4. Weton Jumat Legi



Dalam primbon Jawa, Jumat Legi disebut sebagai weton penuh berkah.

Orang kelahiran ini dipercaya memiliki aura rezeki yang tak pernah putus, terutama bila mereka rajin bersedekah.



Mereka sering kali dipandang sebagai sosok bijak dan dermawan.

Derajatnya naik bukan hanya karena harta, tapi juga karena kehormatan yang didapat dari perilaku luhur.

Hidupnya bisa makmur lahir batin, dan seringkali dihormati orang banyak.



5. Weton Rabu Pahing



Weton ini disebut pembawa rezeki tak terduga.

Rabu Pahing sering dikaitkan dengan sosok yang cerdas dalam membaca peluang.

Mereka yang lahir di weton ini diyakini mudah beruntung, bahkan ketika orang lain gagal, mereka bisa menemukan jalan keluar yang menguntungkan.



Tak jarang, dari kerja keras dan kecerdikan itu, Rabu Pahing mampu melesat tajam dalam karier maupun usaha, mengubah kehidupannya dari sederhana menjadi penuh kemewahan.



6. Weton Sabtu Wage



Sabtu Wage adalah weton yang katanya menyimpan “magnet rezeki tersembunyi”.

Orang dengan weton ini biasanya tidak buru-buru mengejar kekayaan, tetapi justru kekayaan itu sendiri yang datang menghampiri di waktu tepat.



Mereka juga disebut punya pembawaan tenang dan sabar, sehingga sering dipercaya mengelola sesuatu yang besar.

Dari situlah muncul jalan menuju harta berlimpah dan kedudukan yang membanggakan.



7. Weton Minggu Pon



Minggu Pon dipercaya sebagai weton yang penuh keberuntungan dalam urusan harta.

Banyak yang mengatakan, rezeki mereka seperti air mengalir—tak pernah surut.



Primbon menulis bahwa kelahiran Minggu Pon sering dikaitkan dengan kejayaan yang datang mendadak.

Dari sekian banyak peluang, mereka mudah sekali mendapatkan yang paling menguntungkan, sehingga derajatnya melonjak tinggi tanpa disangka-sangka.

