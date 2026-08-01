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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 2 Agustus 2026 | 06.28 WIB

Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Akan Naik Derajat dan Hidup Makmur

Ilustrasi Shio yang Rezekinya Meluas (magnific)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan energi yang dianggap dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan keberuntungan, karier, dan finansial.

Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter istimewa yang membuat mereka lebih mudah menarik peluang, membangun hubungan baik, serta meraih kesuksesan dalam berbagai bidang.

Meski keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, dan keputusan yang tepat, sejumlah shio sering dikaitkan dengan keberuntungan besar serta peningkatan kondisi ekonomi.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki melimpah dan peningkatan keberuntungan menurut astrologi Tionghoa.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang memiliki hati lembut, penuh kasih, dan senang membantu orang lain. Mereka biasanya mudah mendapatkan simpati karena sikap rendah hati dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar.

Sifat dermawan yang dimiliki membuat mereka sering mendapatkan dukungan dari banyak orang. Hubungan baik yang terjalin dengan orang lain dipercaya menjadi salah satu jalan terbukanya peluang baru.

Selain itu, pemilik shio Kambing dikenal mampu menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Ketulusan dan kebaikan hati yang terus dipelihara diyakini dapat membawa keberuntungan serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pada masa yang penuh peluang, shio Kambing disebut memiliki kesempatan untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai simbol kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Mereka memiliki cara berpikir yang cepat sehingga mampu menemukan solusi ketika menghadapi berbagai tantangan.

Kemampuan membaca keadaan menjadi salah satu keunggulan utama pemilik shio ini. Mereka sering mampu melihat peluang yang tidak disadari oleh orang lain.

Selain cerdas dalam mengambil keputusan, shio Monyet juga dikenal memiliki energi positif yang membuat mereka mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Kombinasi antara kecerdikan, kreativitas, dan kemampuan menjalin hubungan baik dipercaya dapat membuka banyak pintu kesuksesan bagi mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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