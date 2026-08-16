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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.11 WIB

Nasib Berubah Lebih Baik, 6 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Naik Derajat

seseorang yang derajatnya meroket naik./Freepik. - Image

seseorang yang derajatnya meroket naik./Freepik.

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang kerap digunakan untuk membaca gambaran karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Primbon Jawa juga mengenal adanya kepercayaan mengenai pola rezeki yang berbeda pada setiap weton. Ada yang dipercaya memperoleh kemudahan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Di antara berbagai weton tersebut, terdapat sejumlah kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mampu memanfaatkan peluang, bekerja keras, serta membangun kehidupan yang semakin sejahtera.

Namun, keyakinan tersebut tetap merupakan bagian dari tradisi dan ramalan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut enam weton yang dalam hitungan Primbon Jawa disebut memiliki jalan rezeki menuju kemakmuran.

1. Rabu Legi – Pandai Melihat Peluang

Pemilik weton Rabu Legi digambarkan mempunyai kemampuan membaca keadaan dengan cukup baik. Mereka disebut mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak langsung disadari oleh orang lain.

Karakter tersebut membuat Rabu Legi kerap dikaitkan dengan dunia usaha dan aktivitas yang membutuhkan kemampuan mengambil keputusan. Mereka juga dipercaya mempunyai lingkungan pergaulan yang luas sehingga lebih mudah membangun kerja sama.

Dalam ramalan Primbon Jawa, keberuntungan Rabu Legi semakin terlihat ketika mereka mampu menggabungkan kecerdikan dengan ketekunan. Dari sinilah peluang ekonomi dipercaya dapat berkembang secara bertahap hingga membawa kehidupan yang lebih mapan.

2. Jumat Kliwon – Karisma Jadi Modal Berharga

Jumat Kliwon dikenal dalam berbagai kepercayaan Jawa sebagai weton yang memiliki daya tarik dan karakter kuat. Pemiliknya dipercaya mudah membangun hubungan dengan orang lain dan memiliki kemampuan menjalin relasi.

Jaringan pertemanan yang luas tersebut kemudian dianggap dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan maupun usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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