Danantara Resmikan Proyek PSEL Rp 3 Triliun di Bekasi, Solusi Atasi Darurat Sampah

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir. (istimewa)
JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), meresmikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy dengan investasi sebesar Rp 3 triliun di Ciketing, Kota Bekasi.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan peresmian pembangunan PSEL menandai hadirnya solusi untuk menjawab tantangan darurat sampah di Indonesia dan secara terkhusus di kota Bekasi.
“Sejak terbitnya Perpres Nomor 129 Tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk melanjutkan pengembangan pengolahan sampah di kabupaten dan kota secara terstruktur dan profesional, termasuk di Kota Bekasi,” ujar Pandu dalam peresmian pembangunan PSEL, di Bekasi, Rabu (26/8).
Pandu mengatakan, dalam pengembangan inisiatif PSEL di Kota Bekasi. Proses evaluasi yang berlangsung pada 2 hingga 30 Januari 2026 menjadi langkah awal dengan enam konsorsium menyerahkan proposal untuk dievaluasi.
Dari enam konsorsium tersebut, hanya dua konsorsium yang lolos evaluasi dan melanjutkan ke tahap negosiasi pada Januari hingga Februari 2026.
“Ini menunjukkan adanya proses penyaringan yang selektif dan menekankan prinsip kehati-hatian,” katanya.
Setelah proses negosiasi, para pihak menandatangani joint venture agreement pada Maret 2026. Selanjutnya, mereka menandatangani perjanjian kerja sama pada April 2026 dan menerbitkan status proyek strategis nasional pada Mei 2026.
Pandu mengatakan, proyek BSEL Kota Bekasi kini memasuki tahapan penandatanganan perjanjian jual-beli listrik. Ia menyebut langkah tersebut menandai kesiapan proyek untuk mendorong realisasi solusi pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia.
Pandu menjelaskan, proses pemilihan mitra melibatkan lebih dari 60 tenaga ahli dan profesional dari berbagai latar belakang. Tim yang terlibat memiliki pengalaman dalam berbagai proyek PSEL internasional, termasuk di kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Australia.
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Jawa Pos
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