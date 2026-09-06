Lahir di Hari Tertentu, 4 Shio Ini Diramal Punya Hoki Besar dan Rezeki Berlimpah

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang tidak hanya dikaitkan dengan shio. Hari kelahiran juga dipercaya mempunyai pengaruh terhadap karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Perpaduan antara shio dengan weton kelahiran dalam kepercayaan tertentu bahkan disebut dapat menghasilkan energi keberuntungan yang lebih kuat. Beberapa kombinasi dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh rezeki dan kesuksesan.
Dalam ramalan yang beredar, terdapat sejumlah shio yang disebut memiliki peruntungan istimewa apabila dipadukan dengan hari kelahiran tertentu.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dipercaya memiliki nasib emas dan peluang rezeki besar berdasarkan kombinasi shio dan weton kelahirannya.
Shio Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan. Dalam kepercayaan yang menjadi dasar ramalan ini, Naga yang lahir pada weton Legi disebut mempunyai aura kepemimpinan yang kuat.
Dalam tradisi Jawa, kombinasi tersebut dikaitkan dengan istilah wahyu kedaton, yaitu gambaran mengenai pancaran kepemimpinan yang dipercaya dapat membuat seseorang lebih mudah memperoleh kedudukan sekaligus penghormatan.
Keberuntungan yang dimiliki tidak selalu diartikan sebagai uang semata. Pemilik kombinasi Naga-Legi juga dipercaya mendapatkan dukungan, kepercayaan, serta kasih sayang dari lingkungan sekitarnya.
Dukungan tersebut kemudian diyakini dapat menjadi salah satu jalan terbukanya berbagai peluang dan kelancaran rezeki.
Shio Macan identik dengan keberanian, ketegasan, dan kekuatan mental. Apabila lahir pada weton Pahing, sifat-sifat tersebut dalam ramalan dipercaya menjadi semakin kuat.
Pemilik kombinasi ini digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi keadaan sulit. Mereka cenderung berani mengambil keputusan dan menghadapi risiko demi mencapai tujuan.
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Jawa Pos
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