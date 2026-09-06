Ramalan Zodiak Gemini 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Seorang anggota keluarga zodiak gemini mungkin sedang tidak ingin membicarakan apa yang salah. Suasana hatinya bisa menular ke orang lain, jadi ada baiknya untuk bertanya apa yang salah. Jangan memaksakan masalah, karena hal itu akan lebih buruk.
Sementara itu, sejumlah panggilan dapat mengganggu pekerjaan, yang mungkin gemini anggap menjengkelkan. Jangan ragu untuk membiarkan pesan suara yang menerima panggilan tersebut.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 6 September 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu menghabiskan waktu bersama pasangan dan memanfaatkan momen-momen istimewa ini. Terkait karir, sebaiknya gemini tidak terlibat dalam drama sepele orang lain di tempat kerja.
Sementara itu, gemini dapat menghindari atau meminimalkan masalah selama tidak mengambil keputusan ekstrem mengenai kesehatan. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.
Cinta Gemini
Hari ini membawa keharmonisan dan kebahagiaan. Gemini perlu menghabiskan banyak waktu bersama orang terkasih, jadi manfaatkan momen-momen istimewa ini.
Jangan takut untuk bersantai dengan pasangan. Lupakan semua tugas yang selama ini membebani pikiran dan nikmati saja waktumu.
Karir Gemini
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Jawa Pos
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