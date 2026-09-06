Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius merasa sangat sibuk dan sedikit kewalahan. Periode perubahan ini kemungkinan akan membuat sagitarius merasa sedikit bingung.

Tetapi, sagitarius tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hal baik yang akan muncul adalah peluang baru untuk memperluas cakrawala. Jadi, hadapi tantangan apa pun, betapapun menakutkannya hal tersebut.

Hari ini, koneksi zodiak capricorn dengan orang-orang berpengaruh mungkin akan semakin kuat. Salah satu dari mereka, kemungkinan akan membantu jika capricorn membutuhkan bantuan khusus.

Berhati-hatilah dengan apa yang diminta, karena bantuan juga perlu dibalas. Secara profesional, capricorn mungkin akan kesulitan mempertahankan fokus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 6 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus waspada terhadap orang lain yang berusaha memisahkan dengan pasangan. Terkait karir, sagitarius harus membuat prioritas utama dan mengerjakannya dengan konsentrasi penuh.

Sementara itu, kumpulkan ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluargamu sepenuhnya. Pada ranah keuangan, awasi pengeluaranmu serta jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu.

Cinta Sagitarius