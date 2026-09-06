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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 6 September 2026 | 20.13 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik)

JawaPos.com – Kekhawatiran tentang keadaan pasangan atau teman dekat yang tampak depresi, mungkin menghantui zodiak taurus hari ini. 

Namun, taurus mungkin ragu untuk menghubungi orang tersebut dan bertanya apa yang salah, karena tidak ingin mengganggu. Meskipun demikian, taurus sebaiknya melakukannya. Semuanya tidak seburuk yang terlihat, dan kepedulian taurus akan dihargai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Minggu, 6 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus perlu mencari cara untuk memberikan lebih banyak hal ke dalam hubungan asmara. Terkait karir, tetaplah fokus pada pekerjaan meskipun akan ada banyak gangguan di sekitar.

Sementara itu, luangkan waktu untuk bermeditasi guna menenangkan pikiran sebelum tidur. Terkait keuangan, taurus akan segera dapat menemukan solusi saat perlu mengajukan pinjaman.

Cinta Taurus 

Hari ini, taurus perlu mencari cara untuk memberikan lebih banyak hal dalam hubungan. Taurus siap memenuhi keinginan pasangan dengan cara apa pun yang diminta. Kebahagiaan pasangan memberi taurus sukacita yang besar hari ini. 

Semakin banyak yang taurus lakukan untuk pasangan, semakin banyak pula yang ingin dia berikan kembali kepada taurus. Siklus ini akan membuat hubunganmu sangat kuat seiring waktu.

Karir Taurus

Editor: Hanny Suwindari
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