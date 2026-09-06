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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 6 September 2026 | 20.03 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 6 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, koneksi zodiak capricorn dengan orang-orang berpengaruh mungkin akan semakin kuat. Salah satu dari mereka, kemungkinan akan membantu jika capricorn membutuhkan bantuan khusus. 

Berhati-hatilah dengan apa yang diminta, karena bantuan juga perlu dibalas. Secara profesional, capricorn mungkin akan kesulitan mempertahankan fokus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 6 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn harus memiliki kekuatan emosional untuk melewati masa-masa sulit dalam hubungan. Terkait karir, lakukan upaya untuk membuat kemajuan karir dengan tidak terlalu membebani diri sendiri.

Sementara itu, cobalah menerapkan pola diet yang sehat saat memiliki masalah berat badan. Terkait keuangan, cobalah memberikan sumbangan kepada badan amal atau membelikan hadiah spesial kepada pasangan.

Cinta Capricorn

Jika menjalin hubungan, capricorn perlu memiliki kekuatan emosional untuk melewati masa-masa sulit. Capricorn mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi dan kemana cinta pergi. 

Sebenarnya, masalahnya tidak seburuk yang dipikirkan. Jadi, tetaplah berpikiran jernih dan pertahankan perspektif pada gambaran besar. Hubungan asmara capricorn akan segera kembali pada keadaan yang stabil.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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