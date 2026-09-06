Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 6 September 2026: Tetap Aktif dan Cukup Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Minggu, 6 September 2026 tergolong cukup baik selama tetap menjaga tubuh aktif dan tidak mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat.
Aktivitas fisik seperti olahraga ringan, yoga, berjalan kaki, atau latihan yang sesuai dengan kemampuan dapat membantu menjaga kebugaran tubuh.
Namun, Leo tidak perlu memaksakan latihan ketika kondisi tubuh sedang membutuhkan pemulihan.
Menjaga kesehatan bukan hanya mengenai seberapa sering berolahraga, tetapi juga bagaimana memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat.
Jika beberapa hari terakhir terasa cukup padat, Minggu dapat dimanfaatkan untuk memperlambat aktivitas dan mengembalikan energi.
Leo tidak harus selalu mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang melelahkan.
Memberikan jeda kepada tubuh justru dapat membantu menjaga kondisi tetap prima ketika kembali menjalani rutinitas.
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Jawa Pos
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