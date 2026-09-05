Bukan Tak Bisa Cari Uang, 4 Shio Ini Disebut Sulit Makmur karena Enggan Berbagi

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam memandang uang serta hubungan dengan orang lain.

Ada shio yang dikenal ringan tangan dan senang membantu, tetapi ada pula yang lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang. Sikap hemat tentu tidak selalu berarti buruk, namun dalam ramalan tertentu, sifat terlalu perhitungan dan enggan berbagi disebut dapat memengaruhi hubungan sosial maupun kelancaran rezeki.

Dikutip dari Lifestyle Asia, berikut empat shio yang dalam astrologi Tiongkok konon memiliki kecenderungan sulit berbagi dan terlalu menjaga hartanya.

1. Shio Macan Shio Macan dikenal sebagai sosok yang berani, penuh semangat, dan memiliki kepercayaan diri tinggi. Di sisi lain, mereka disebut dapat menjadi sangat berhati-hati ketika urusan keuangan mulai menyangkut orang lain.

Menurut ramalan tersebut, keinginan untuk memegang kendali terkadang membuat pemilik shio Macan sulit mempercayai orang lain. Dalam urusan uang, mereka bahkan bisa terlalu mementingkan kepentingan pribadi.

Sikap tersebut dipercaya dapat membuat hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang. Padahal, membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat juga dapat membuka berbagai peluang dalam kehidupan.

2. Shio Ular Shio Ular sering digambarkan sebagai pribadi cerdas, penuh perhitungan, dan pandai membaca situasi. Mereka juga disebut memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur serta mengelola keuangan.

Namun, menurut astrologi Tiongkok yang dikutip Lifestyle Asia, sifat terlalu berhitung tersebut dapat menjadi kelemahan apabila diterapkan secara berlebihan.

Pemilik shio Ular konon cenderung sangat selektif dalam menggunakan uang, termasuk ketika ada orang terdekat yang membutuhkan pertolongan. Persoalan finansial juga disebut berpotensi memicu perselisihan apabila mereka terlalu keras mempertahankan pendiriannya.