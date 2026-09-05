4 Zodiak yang Bisa Menarik Rezeki Saat Benar-Benar Membutuhkan Uang, Punya Keberuntungan Tak Terduga

JawaPos.com-Empat zodiak ini memiliki bakat khusus dalam menarik uang ke dalam kehidupannya.

Mereka memiliki sifat pantang menyerah, dimana keberuntungan alami seolah menghampiri zodiak-zodiak ini.

Mulai dari orang terdekat yang memberikan bantuan, sampai keberuntungan tak terduga yang mereka butuhkan di detik-detik terakhir.

Meskipun situasinya terkadang terlihat tidak memiliki jalan keluar, mereka selalu mampu saat menemukan cara melewatinya.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (05/09) berikut daftar zodiak yang bisa menarik rezeki, saat mereka benar-benar membutuhkan uang.

Taurus

Taurus menginginkan kehidupan yang nyaman dengan keamanan dan kestabilan finansial. Mereka bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tidak mengherankan jika taurus cukup sukses dalam menarik uang dalam kehidupannya. Zodiak ini dapat menarik peluang finansial.

Capricorn

Capricorn merupakan zodiak yang sering dikaitkan dengan kesuksesan. Berbagai pencapaian dan pola pikir yang mereka miliki selalu berorientasi pada bisnis, hal ini membuat mereka sering menarik pundi-pundi uang. Capricorn memahami bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan.

Scorpio

Scorpio menginginkan uang, kekuatan, uang, dan rasa hormat. Mereka juga menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan. Namun, hal yang membuat mereka menjadi menonjol adalah usaha dan disiplin yang mereka miliki untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan.

Cancer