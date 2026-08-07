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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Peluang Besar Menanti, 3 Shio Ini Diprediksi Masuk Fase Keuangan Terbaik

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bulan Agustus 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa perubahan positif bagi beberapa shio dalam astrologi Tionghoa.

Menurut ramalan astrologi, terdapat sejumlah shio yang diprediksi akan mendapatkan momentum istimewa, terutama dalam hal peluang finansial, karier, dan perkembangan kehidupan.

Keberuntungan yang datang bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga kesempatan baru yang dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang disebut memiliki peluang besar mendapatkan cuan dan hoki secara bersamaan pada Agustus 2026.

1. Shio Monyet

Shio Monyet menjadi salah satu yang diprediksi mengalami peningkatan keberuntungan pada Agustus 2025.

Pemilik shio ini dikenal sebagai pribadi yang kreatif, cepat memahami situasi, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Bulan ini menjadi waktu yang tepat bagi Shio Monyet untuk menunjukkan kemampuan dan keberanian dalam mengambil langkah baru.

Peluang bisnis, ide kreatif, hingga tawaran kerja sama berpotensi muncul dari berbagai arah. Bagi mereka yang sebelumnya merasa kurang berkembang, periode ini diyakini dapat menjadi titik balik untuk kembali bergerak maju.

Dengan memanfaatkan kreativitas dan berani keluar dari zona nyaman, Shio Monyet berpeluang mendapatkan hasil yang lebih besar, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

2. Shio Ular

Shio Ular juga termasuk dalam daftar shio yang diprediksi mendapatkan keberuntungan finansial pada Agustus 2025.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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