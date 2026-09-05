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Minggu, 6 September 2026 | 05.06 WIB

3 Zodiak yang di Minggu ini akan Punya Banyak Duit, Tahun 2026 Rezekinya Mengalir Deras

Zodiak yang diramalkan di minggu ini akan punya banyak duit saat tahun 2026 membuat rezekinya mengalir deras. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan di minggu ini akan punya banyak duit saat tahun 2026 membuat rezekinya mengalir deras. (dok: magnific)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api dalam ramalan astrolog dikatakan akan memberikan banyak sekali kejutan.

Salah satu kebaikan yang mungkin bisa dipetik pada periode ini yakni perubahan yang terjadi pada hidup.

Bagi orang-orang yang terpilih, arah jalan hidup yang dijalani sangat mungkin beranjak ke jalan yang tepat menuju kesuksesan lantaran hoki yang datang menghampiri.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di minggu ini akan punya banyak duit saat tahun 2026 membuat rezekinya mengalir deras.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, apa yang kerap dianggap tidak mungkin bisa jadi akan datang dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan datang membuka pintu rezeki mereka yang berzodiak taurus.

Dalam waktu dekat, mereka dimungkinkan memperoleh sejumlah rezeki dari jalan-jalan yang sama sekali tidak diprediksi.

Adapun arah datangnya rezeki itu sejatinya merupakan hasil dari kebiasaan mereka mencoba melakukan sesuatu yang baru dalam niatan memperoleh sesuap nasi.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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