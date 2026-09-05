5 Zodiak Mendambakan Work Life Balance, Terlalu Condong Pada Satu Hal Membuat Mereka Ingin Berubah

Ilustrasi work life balance/Magnific
JawaPos.com - Work Life Balance menjadi impian semua orang. Di mana mereka mampu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan serta kebutuhan pribadi.
Namun, beberapa orang seringkali kesulitan saat berusaha mencapai work life balance. Harus ada satu sisi yang dikorbankan.
Baik itu karena mereka yang harus fokus pada pekerjaan, ataupun mereka yang terlalu memprioritaskan kehidupan pribadi, sehingga mengesampingkan jenjang karir.
Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (05/09) berikut lima zodiak yang berusaha keras saat harus menjaga work life balance.
Aries
Aries dapat membuat terlalu banyak komitmen pada pekerjaan atau berbagai tujuan pribadi. Antusiasme dan energi yang besar sering kali membuat aries mengambil terlalu banyak tanggungjawab sekaligus.
Akibatnya, mereka kesulitan menetapkan batas antara waktu bekerja dan beristirahat.
Virgo
Virgo dikenal memiliki sifat yang teliti dan keinginan untuk menyempurnakan setiap detail. Meskipun menghargai waktu pribadi, pola pikir virgo yang kritis sering kali membuat mereka tetap terpaku pada berbagai tugas dan pekerjaan.
Akibatnya, mereka sulit benar-benar bersantai dan melepaskan diri dari urusan pekerjaan.
Scorpio
Scorpio memiliki fokus yang sangat kuat. Mereka cenderung memberikan seluruh perhatian dan energinya pada satu hal, sehingga menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi tantangan tersendiri.
Capricorn
Capricorn dikenal sebagai sosok yang disiplin sehingga sering menjadikan pekerjaan sebagai prioritas utama. Capricorn dapat mengabaikan hubungan pribadi dan waktu untuk merawat diri sendiri karena terlalu fokus bekerja.
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Jawa Pos
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