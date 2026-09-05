Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Minggu, 6 September 2026 | 05.04 WIB

3 Weton yang Diramalkan akan Banjir Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Banyak Datang Menghampiri

Weton yang diramalkan hidupnya akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat uang banyak datang menghampiri. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat uang banyak datang menghampiri. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada beberapa pihak yang dimungkinkan memperoleh banyak rezeki di paruh kedua tahun ini.

Kebaikan bisa jadi datang melalui jalan masing-masing tempat yang selama ini jadi sumber penghidupan.

Walaupun bisa jadi kebaikan hadir dalam bentuk lain yang tidak terduga, meski pada akhirnya apa yang datang bisa membuat hidup kian menggembirakan.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat uang banyak datang menghampiri.

1. Weton Rabu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pahing diyakini diberkahi dengan kemauan atau ambisi kuat.

Menurut perhitungan, tahun 2026 ini dimungkinkan jadi awal dari kesejahteraan hidup dimulai. 

Sebab kepercayaan diri dan daya juang yang dipunya akan membuka pintu rezeki yang akan banyak mengalirkan uang.

Bial kedisiplinan terus dijaga dalam diri maka dalam waktu lama mereka akan punya pintu rezeki yang setiap waktunya mengalirkan banyak uang sampai membuat mereka jadi kaya.

2. Weton Senin Kliwon 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Bisa Menarik Rezeki Saat Benar-Benar Membutuhkan Uang, Punya Keberuntungan Tak Terduga - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Bisa Menarik Rezeki Saat Benar-Benar Membutuhkan Uang, Punya Keberuntungan Tak Terduga

Sabtu, 5 September 2026 | 23.05 WIB

3 Zodiak yang Nasibnya Bagus di Bulan September 2026, Hidupnya Mendadak Banyak Didatangi Uang - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Nasibnya Bagus di Bulan September 2026, Hidupnya Mendadak Banyak Didatangi Uang

Jumat, 4 September 2026 | 04.19 WIB

3 Weton yang Bakal Bertambah Kekayaannya di Tahun 2026, Rezeki Bikin Dompet Selalu Punya Uang - Image
Zodiak

3 Weton yang Bakal Bertambah Kekayaannya di Tahun 2026, Rezeki Bikin Dompet Selalu Punya Uang

Rabu, 2 September 2026 | 04.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore