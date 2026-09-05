3 Weton yang Diramalkan akan Banjir Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Banyak Datang Menghampiri

Weton yang diramalkan hidupnya akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat uang banyak datang menghampiri. (dok: pexels)
JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada beberapa pihak yang dimungkinkan memperoleh banyak rezeki di paruh kedua tahun ini.
Kebaikan bisa jadi datang melalui jalan masing-masing tempat yang selama ini jadi sumber penghidupan.
Walaupun bisa jadi kebaikan hadir dalam bentuk lain yang tidak terduga, meski pada akhirnya apa yang datang bisa membuat hidup kian menggembirakan.
Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan banjir rezeki di akhir tahun 2026 saat uang banyak datang menghampiri.
1. Weton Rabu Pahing
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pahing diyakini diberkahi dengan kemauan atau ambisi kuat.
Menurut perhitungan, tahun 2026 ini dimungkinkan jadi awal dari kesejahteraan hidup dimulai.
Sebab kepercayaan diri dan daya juang yang dipunya akan membuka pintu rezeki yang akan banyak mengalirkan uang.
Bial kedisiplinan terus dijaga dalam diri maka dalam waktu lama mereka akan punya pintu rezeki yang setiap waktunya mengalirkan banyak uang sampai membuat mereka jadi kaya.
2. Weton Senin Kliwon
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