Bukan Sekadar Hoki, Ini 8 Kebiasaan Orang yang Sering Berhasil Mencapai Tujuan

JawaPos.com – Sebagian orang terlihat mampu mewujudkan berbagai hal yang mereka inginkan dalam hidup. Namun, keberhasilan tersebut tidak selalu datang karena keberuntungan semata.

Ada pola perilaku tertentu yang membuat seseorang lebih terarah ketika mengejar tujuan. Mereka biasanya tahu apa yang ingin dicapai, mampu mempertahankan motivasi, serta tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan.

Dalam psikologi, sejumlah kebiasaan seperti penetapan tujuan, ketangguhan menghadapi kegagalan, keyakinan terhadap kemampuan diri, hingga kemampuan menjaga hubungan sosial dapat membantu seseorang bergerak lebih efektif menuju tujuan.

Dengan kata lain, mendapatkan sesuatu yang diinginkan bukan hanya persoalan berharap, tetapi juga mengenai bagaimana seseorang berpikir dan bertindak.

Dilansir dari laman geediting, berikut delapan perilaku yang disebut dapat membantu seseorang lebih dekat dengan tujuan hidupnya.

1. Membiasakan Diri dengan Afirmasi Positif Orang yang memiliki tujuan kuat biasanya berusaha menjaga cara berpikirnya tetap konstruktif. Salah satu caranya adalah menggunakan afirmasi positif.

Afirmasi merupakan kalimat atau pernyataan yang sengaja diulang untuk memperkuat keyakinan dan semangat diri. Kebiasaan ini dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian dari pikiran yang terlalu negatif menuju hal-hal yang lebih membangun.

Namun, afirmasi positif bukan berarti mengabaikan kenyataan atau meyakinkan diri bahwa semua persoalan pasti mudah diselesaikan.

Sebaliknya, kebiasaan tersebut dapat digunakan untuk mengingatkan diri mengenai kemampuan, nilai, dan tujuan yang sedang diperjuangkan.