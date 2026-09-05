Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 8 Weton Ini Diprediksi Beruntung di September

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan dan rezeki.

Berdasarkan kepercayaan terhadap Primbon Jawa, setiap weton memiliki perhitungan dan karakteristik yang berbeda. Pada waktu tertentu, beberapa weton bahkan dipercaya sedang berada dalam fase yang lebih baik sehingga peluang memperoleh keberuntungan disebut semakin terbuka.

Memasuki September, terdapat sejumlah weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki. Perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan kondisi finansial, pekerjaan, maupun kesempatan baru dalam kehidupan.

Dikutip dari Bara Raja Cirebon, berikut delapan weton yang menurut ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peluang mengalami lonjakan rezeki dan kehidupan yang lebih makmur.

1. Jumat Wage Pemilik weton Jumat Wage dikenal memiliki pembawaan yang tenang dan mampu memahami perasaan orang lain. Mereka juga disebut pandai membangun serta mempertahankan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Karakter tersebut membuat Jumat Wage relatif mudah mendapatkan kepercayaan, baik dari rekan kerja maupun orang-orang yang berada dalam lingkungan profesionalnya.

Dalam ramalan Primbon Jawa, September disebut dapat menjadi periode yang membawa perubahan positif bagi weton Jumat Wage. Peluang peningkatan finansial dan perkembangan karier diramalkan semakin terbuka sehingga kondisi kehidupan menjadi lebih stabil.

2. Sabtu Pahing Sabtu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki kecerdasan dan wawasan luas. Ketika menghadapi persoalan, mereka disebut mampu mencari jalan keluar dan bangkit setelah mengalami kesulitan.

Sifat rendah hati serta kepedulian kepada orang lain juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini. Sikap tersebut membuat mereka mudah mendapatkan simpati dari lingkungan.