Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 5 Weton Ini Diramal Lebih Beruntung September Ini

JawaPos.com – Memiliki kehidupan finansial yang mapan menjadi harapan banyak orang. Berbagai cara dilakukan untuk mencapainya, mulai dari bekerja keras, mengembangkan usaha, hingga belajar mengatur keuangan dengan lebih baik.

Dalam tradisi Jawa, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perpaduan hari dan pasaran Jawa dipercaya mempunyai karakter serta perhitungan tertentu yang dapat menggambarkan perjalanan kehidupan seseorang.

Sejumlah tafsir Primbon Jawa bahkan menyebut ada weton yang dianggap memiliki peruntungan lebih kuat pada waktu-waktu tertentu. Memasuki bulan September, lima weton berikut dipercaya mempunyai peluang mendapatkan aliran rezeki yang lebih baik.

Kesempatan tersebut dalam ramalan bisa hadir melalui pekerjaan, usaha, bantuan orang terdekat, maupun sumber lain yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan rezeki menarik pada bulan September.

1. Selasa Legi Selasa Legi dipercaya mempunyai karakter yang dapat membawa pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa, weton ini juga dikaitkan dengan kemampuan membangun hubungan dan menemukan peluang.

Memasuki September, pemilik Selasa Legi disebut berpeluang memperoleh kesempatan baru yang berkaitan dengan pekerjaan maupun usaha.

Peluang tersebut bisa berupa proyek tambahan, perkembangan bisnis, atau tawaran dari seseorang yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Jika mampu memanfaatkannya dengan baik, kondisi finansial yang sebelumnya terasa terbatas dipercaya dapat berangsur membaik.