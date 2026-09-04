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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 06.40 WIB

Doa Tulus Jadi Jalan Rezeki, 5 Shio Ini Konon Paling Beruntung

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kehidupan, rezeki dapat hadir melalui banyak jalan. Ada yang mendapatkannya setelah bekerja keras, memanfaatkan peluang, atau mengandalkan kemampuan yang dimiliki. Namun, dalam berbagai kepercayaan, doa dan ketulusan hati juga kerap dianggap sebagai bagian dari datangnya keberkahan.

Astrologi Tiongkok memiliki pandangan tersendiri mengenai karakter seseorang berdasarkan shio kelahirannya. Beberapa shio dipercaya memiliki sifat tulus, penyayang, tekun, dan gemar mendoakan orang lain.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan keberuntungan serta kelancaran rezeki. Meski demikian, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dalam ramalan disebut memiliki doa kuat dan dipercaya memiliki jalan rezeki yang lebih lancar.

1. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penyayang, dan mudah tergerak untuk membantu orang lain. Sifat tersebut terkadang membuat mereka dianggap terlalu baik, tetapi dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ketulusan justru dipandang sebagai salah satu kekuatan mereka.

Ketika berdoa, pemilik shio Kambing tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mereka juga kerap berharap agar keluarga, sahabat, bahkan orang yang pernah berbuat salah kepadanya mendapatkan kebaikan.

Ketulusan tersebut kemudian dipercaya membawa keberkahan tersendiri. Dalam ramalan, rezeki shio Kambing disebut dapat hadir melalui berbagai jalan dan terkadang datang ketika mereka tidak terlalu mengharapkannya.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang tekun, disiplin, dan pantang menyerah. Mereka mungkin bukan pribadi yang banyak mengungkapkan perasaan, tetapi dipercaya memiliki keyakinan yang kuat terhadap apa yang sedang dijalani.

Konsistensi menjadi salah satu karakter utama mereka. Selain bekerja keras, shio Ayam disebut gemar mensyukuri apa yang sudah dimiliki sembari berharap mendapat petunjuk untuk menghadapi langkah berikutnya.

Dalam ramalan, kebiasaan tersebut dikaitkan dengan datangnya berbagai peluang. Rezeki mereka digambarkan tumbuh perlahan tetapi konsisten, bahkan bisa muncul melalui kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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