Punya Naluri Bisnis hingga Pandai Kelola Uang, 7 Shio Ini Disebut Berlimpah Rezeki

JawaPos.com – Setiap orang tentu mendambakan kondisi finansial yang stabil dan kehidupan yang berkecukupan. Dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki energi keberuntungan yang kuat dalam urusan materi. Mereka disebut mempunyai karakter yang mendukung kemampuan mengelola keuangan, membaca peluang, hingga membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, kemakmuran tidak semata-mata diartikan sebagai banyaknya harta. Keseimbangan hidup, kemampuan mengambil keputusan, kerja keras, serta energi positif juga dianggap berperan dalam membuka jalan menuju kesejahteraan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki potensi kemakmuran finansial dan keberuntungan materi yang kuat.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, dan seterusnya dalam siklus 12 tahunan.

Dalam astrologi Tionghoa, Tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan, ketekunan, dan kemampuan membaca keadaan. Pemilik shio ini disebut mempunyai pola pikir tajam serta tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu.

Kemampuan mengatur keuangan juga menjadi salah satu kelebihan yang sering dilekatkan pada Shio Tikus. Mereka dinilai mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang.