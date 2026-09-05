Dari Kulit Ikan hingga Rendang Instan, Tiga Usaha Anak Muda Raih J&T Super Seller 2026

JawaPos.com - Persaingan bisnis di kalangan mahasiswa dan fresh graduate semakin menunjukkan potensi besar.

Lewat proses inkubasi dan pendampingan, sejumlah usaha rintisan berhasil mengembangkan produk sekaligus strategi bisnis sebelum bersaing di babak final.

J&T Express melalui program J&T Super Seller 2026 akhirnya menetapkan tiga pemenang. Komisaris J&T Express Iwan Senjaya mengatakan program tersebut dirancang untuk memberi ruang bagi anak muda mengembangkan usaha yang sudah mereka rintis.

“Kami melihat banyak anak muda sudah berani membangun bisnis sejak masih kuliah,” terang Iwan.

Menurut dia, keberanian memulai bisnis perlu diikuti kesempatan untuk menguji strategi dan mengembangkan usaha. Karena itu, peserta mendapatkan pendampingan serta dukungan pengembangan selama mengikuti program. “Untuk tumbuh mereka membutuhkan lebih dari sekadar modal,” ujarnya.

Dari ratusan peserta yang mendaftar, 10 finalis terpilih mengikuti fase inkubasi. Masing-masing memperoleh dana pengembangan Rp 20 juta serta mentoring bersama jajaran juri dan praktisi bisnis.

Perkembangan usaha selama masa inkubasi kemudian menjadi salah satu bahan penilaian. Para peserta mempresentasikan perkembangan bisnis dan strategi pertumbuhan mereka di hadapan dewan juri yang terdiri dari content creator dan penulis Raditya Dika, Founder Skin Game Michella Ham, serta Iwan Senjaya.