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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 1 September 2026 | 19.20 WIB

4 Zodiak yang Bisa Menyulap Hobi Jadi Bisnis, Jadi Ladang Side Hustle yang Menghasilkan

Ilustrasi photographer/Magnific - Image

Ilustrasi photographer/Magnific

JawaPos.com-Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak memiliki keterampilan tertentu yang berpotensi dapat mereka ubah sebagai ladang mencari uang.

Mereka dapat dengan mudah mengubah bakat menjadi sumber penghasilan atau side hustle. Beberapa zodiak ini mampu menghasilkan uang dari hobi yang mereka lakukan.

Mereka tidak sekadar menikmati hobinya, tapi bisa langsung memikirkan bagaimana uang bisa menghampiri mereka.

Berdasarkan informasi dari laman imesofindia yang dikutip pada (01/09) berikut cara cerdas zodiak ini mengubah hobi menjadi side hustle yang menghasilkan. 

Virgo tidak hanya sekedar menggambar untuk bersenang-senang. Mereka akan mencari tahu kualitas terbaik, sampai beberapa minggu kemudian mulai menawarkan hasil karya mereka. Sifat perfeksionis yang mereka miliki, membuat virgo merasa sulit mempertahankan hobinya hanya sebagai kegiatan santai.

Capricorn melihat sebuah hobi sebagai investasi. Mereka mungkin sudah memikirkan bagaimana karya mereka dapat dijual. Itulah sebabnya mengapa side hustle yang mereka mulai dari hobi seringkali tidak bertahan sebagai kegiatan tambahan.

Leo tahu bagaimana menarik perhatian orang dan mengubah popularitas tersebut menjadi peluang.leo sering kali sudah memiliki pelanggan sejak awal karena mereka sangat populer. Kondisi tersebut membuat side hustle yang mereka bangun dari hobi memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. 

Aquarius cenderung menjadikan hobi sebagai eksperimen. Bagi aquarius, hobi merupakan ruang untuk bereksperimen. Namun, tidak lama kemudian, mereka bisa saja memiliki side hustle dari kreasi inovatif yang mereka lakukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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