Bagai Keran Rezeki, 8 Weton Tibo Ratu Melambung Tinggi Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Ratu dapat rezeki menurut Primbon Jawa (Magnific/ stockking)
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Ratu untuk weton dengan rezeki yang terus melambung tinggi.
Golongan weton ini dipercaya memiliki kekayaan yang mengalir bagaikan keran air tak pernah surut.
Sebutan ratunya sugih melekat pada weton ini karena rezekinya datang dari berbagai penjuru.
Dilansir dari akun YouTube Mbah Karbit pada Jumat (4/9), disebutkan delapan weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Ratu tersebut.
1. Sabtu pahing
Weton Sabtu Pahing memiliki neptu paling besar yaitu delapan belas menurut hitungan primbon Jawa.
Naungan lakuning geni, macan ketawan, dan sumur sinaba melekat kuat pada pemilik weton ini.
Karakter yang kuat, semangat tinggi, dan jiwa kepemimpinan menjadi ciri khas yang mereka miliki. Emosi yang cenderung tinggi turut menjadi bagian dari watak dasar weton Sabtu Pahing.
Kombinasi sifat tersebut menjadikan weton ini masuk golongan Tibo Ratu dengan rezeki melambung tinggi.
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Jawa Pos
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