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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 6 September 2026 | 02.39 WIB

Berpeluang Kaya Mendadak, Ini Daftar 10 Weton Tibo Sugih Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Sugih jadi kaya menurut Primbon Jawa (Magnific/ stockking) - Image

Weton Tibo Sugih jadi kaya menurut Primbon Jawa (Magnific/ stockking)

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Sugih untuk weton yang berpeluang besar mendapatkan kekayaan secara tiba-tiba.

Golongan weton ini dipercaya memiliki energi keberuntungan besar dalam hal materi dan finansial.

Neptu tinggi, kerja keras, serta ketajaman melihat peluang menjadi ciri khas weton dalam kategori ini.

Dilansir dari akun YouTube SUJUD INSPIRASI pada  Sabtu (5/9), disebutkan sepuluh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Sugih tersebut.

1. Minggu pon

Weton Minggu Pon memiliki neptu dua belas yang menunjukkan energi besar dalam menarik rezeki.

Peluang bisnis menguntungkan maupun bantuan finansial dari orang sekitar kerap menghampiri pemilik weton ini.

Keuntungan dari investasi atau usaha sampingan juga tidak jarang datang secara tiba-tiba.

Kesuksesan besar dalam waktu singkat menjadi salah satu keistimewaan yang melekat pada mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
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