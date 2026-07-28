8 Weton 'Tibo Sugih' Segera Mendapat Kabar Baik dari Dewi Sri, Panen Rezeki Tiada Henti hingga Akhir Tahun!

Weton tibo sugih yang diramalkan akan memiliki keberuntungan besar dalam hal kerezekian semasa hidup. (dok: freepik)





JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton—yang merupakan gabungan hari lahir dan pasaran Jawa—tidak hanya menjadi patokan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga untuk meramal garis rezeki, jodoh, dan nasib seseorang sepanjang hidupnya.

Salah satu keyakinan yang masih kuat dianut hingga kini adalah bahwa beberapa weton tertentu memiliki aura keberuntungan yang sangat kuat, terutama dalam hal finansial.



Primbon Jawa menyebut weton tibo sugih sebagai mereka yang “jatuh kepada kekayaan”—yakni orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya seringkali secara tak terduga mendapat rezeki besar, berlimpah, dan seolah selalu dinaungi oleh keberuntungan.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, pada tahun ini, delapan weton tibo sugih disebut-sebut akan mendapat kabar baik dari Dewi Sri, sang dewi kemakmuran dan kesuburan.

Diprediksi, hingga akhir tahun, pintu-pintu rezeki terbuka lebar bagi mereka.



Berikut delapan weton tibo sugih yang akan panen rezeki tiada henti menurut Primbon Jawa:



1. Weton Kamis Wage



Orang yang lahir pada Kamis Wage memiliki neptu 13 (Kamis = 8, Wage = 5).

Mereka dikenal cerdas dalam mencari peluang dan sangat pekerja keras.

Tahun ini, energi Dewi Sri sangat berpihak pada mereka.

Rezeki mengalir deras melalui usaha sampingan, proyek tak terduga, bahkan investasi yang sebelumnya stagnan.



Kabar baik: Ada peluang bisnis baru yang mengubah arus keuangan mereka.

Yang sebelumnya hanya cukup, kini berlimpah ruah.



2. Weton Selasa Kliwon



Dengan jumlah neptu 11 (Selasa = 3, Kliwon = 8), weton ini dikenal spiritual, disiplin, dan mudah mendapat simpati orang.

Sepanjang paruh kedua tahun ini, Selasa Kliwon diprediksi akan menerima berkah luar biasa dalam bentuk rezeki bersih, berkah, dan datang dari sumber halal.



Kabar baik: Rezeki dari pekerjaan lama yang sempat tertunda akan segera cair dalam jumlah besar.



3. Weton Minggu Pon



Memiliki neptu 12 (Minggu = 5, Pon = 7), weton ini punya insting tajam terhadap peluang.

Mereka adalah orang yang pandai membaca situasi dan cepat bertindak.

Dewi Sri memberi sinyal kuat bahwa hasil kerja keras mereka selama ini akan membuahkan panen manis.



Kabar baik: Promosi jabatan, pesanan bisnis yang membludak, atau relasi penting yang membawa jalan rezeki.



4. Weton Rabu Legi



Dengan neptu 13 (Rabu = 7, Legi = 6), orang Rabu Legi dikenal sabar, tekun, dan dermawan.

Rezeki mereka mengalir melalui koneksi sosial dan sikap rendah hati mereka selama ini.

Menjelang akhir tahun, keberuntungan mereka akan datang melalui jalur tidak terduga.



Kabar baik: Rezeki datang melalui keluarga, pasangan, atau relasi dekat yang memberikan peluang emas.



5. Weton Jumat Kliwon



Neptu Jumat Kliwon adalah 14 (Jumat = 6, Kliwon = 8), menjadikan mereka pribadi yang memiliki daya tarik rezeki alami.

Mereka sering mendapatkan bantuan tak disangka-sangka.

Tahun ini, mereka masuk dalam daftar weton yang akan ‘dituangi’ rezeki besar.



Kabar baik: Warisan, hibah, atau bonus besar yang tak direncanakan datang menghampiri.



6. Weton Sabtu Pon



Neptu 16 (Sabtu = 9, Pon = 7) menjadikan weton ini sebagai salah satu pemilik energi besar dalam urusan kekayaan.

Mereka berani mengambil risiko dan memiliki mental baja.

Hingga akhir tahun, arus keuangan mereka akan semakin stabil dan meningkat.



Kabar baik: Penjualan besar, bisnis berkembang pesat, atau ide lama yang kembali hidup dan membawa keuntungan.



7. Weton Senin Legi



Dengan neptu 10 (Senin = 4, Legi = 6), weton ini terkenal tenang namun penuh kejutan.

Dalam hidupnya, ia kerap mendapat rezeki dalam diam.

Tahun ini, gelombang energi keberuntungan mereka meningkat pesat, terutama bagi yang selama ini tekun bekerja tanpa pamrih.



Kabar baik: Rezeki dari tempat yang tak disangka, bisa dari luar negeri, online, atau klien lama.



8. Weton Rabu Pahing



Neptu Rabu Pahing adalah 16 (Rabu = 7, Pahing = 9).

Mereka adalah pemilik intuisi yang kuat dan pandai membaca arah masa depan.

Di pertengahan tahun hingga akhir, pintu rezeki mereka dibukakan dari segala penjuru, termasuk hasil investasi atau tanah.



Kabar baik: Proyek yang sempat tertunda kembali berjalan, memberikan keuntungan besar yang berkelanjutan.



Penutup: Kunci Menggapai Rezeki dari Dewi Sri



Meskipun weton-weton di atas diprediksi mendapat kabar baik dan keberkahan finansial, Primbon Jawa tetap mengajarkan bahwa rezeki tidak akan datang tanpa usaha.