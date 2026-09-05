Bukan Sekadar Hoki, 7 Weton Ini Diramal Raih Kemapanan Berkat Sifat Ulet

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Kombinasi antara hari dan pasaran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, jalan kehidupan, hingga peruntungan seseorang.

Melalui perhitungan Primbon Jawa, sejumlah weton disebut mempunyai karakter yang mendukung datangnya kemakmuran. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tekun, cermat, pekerja keras, serta mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Keberuntungan yang dimaksud pun tidak hanya dikaitkan dengan hoki. Sikap disiplin dalam bekerja, kemampuan membaca peluang, dan kecermatan mengelola penghasilan disebut menjadi faktor yang membuat sejumlah weton dipercaya memiliki jalan rezeki yang kuat.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tujuh weton yang diramalkan memiliki peluang memperoleh rezeki besar dan mencapai kemapanan pada 2026. Berikut daftarnya:

1. Rabu Pahing Rabu Pahing mempunyai neptu 16, berasal dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pahing sebesar 9. Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, memiliki pandangan jauh ke depan, dan cukup tanggap melihat kesempatan.

Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Ketekunan dan keberanian untuk terus mencoba menjadi modal yang dipercaya dapat mengantarkan Rabu Pahing menuju keberhasilan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kemampuan melihat peluang tersebut membuat weton ini diramalkan mempunyai prospek finansial yang menjanjikan.

2. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 9, hasil perpaduan Senin dengan nilai 4 dan Legi dengan nilai 5.

Pemilik weton ini dikenal lebih berhati-hati ketika berhubungan dengan uang. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengeluarkan dana dan lebih menyukai kondisi finansial yang aman.