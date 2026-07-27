5 Zodiak yang Tak Mudah Kewalahan, Mampu Menangani Banyak Peran Sekaligus

ilustrasi zodiak ahlinya multitasking. (freepik)
JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kemampuan alami untuk menangani berbagai hal dalam waktu bersamaan. Mereka dikenal sebagai sosok yang serba bisa, mudah beradaptasi, dan mampu menyelesaikan banyak tanggung jawab dengan baik.
Orang-orang dengan karakter ini biasanya tetap tenang meski menghadapi banyak tekanan. Mereka mampu membagi perhatian antara pekerjaan, keluarga, hingga urusan pribadi tanpa mudah kehilangan fokus.
Kemampuan mengatur berbagai peran sekaligus membuat mereka sering dianggap sebagai pribadi yang produktif dan dapat diandalkan. Baik ketika harus menghadapi perubahan situasi maupun menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, mereka mampu mencari cara untuk tetap berjalan efektif.
Dalam astrologi, kemampuan multitasking ini dikaitkan dengan karakter tertentu yang melekat pada beberapa zodiak. Meski setiap orang memiliki kemampuan berbeda, lima zodiak berikut disebut memiliki kecenderungan lebih kuat untuk menjadi sosok yang serba bisa.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan multitasking dan mampu menangani berbagai tanggung jawab dengan baik.
1. Gemini
Gemini secara alami cerdas dan tangkas secara mental, yang menjadikan mereka ahli dalam mengerjakan banyak tugas sekaligus.
Mereka berkembang dalam lingkungan yang dinamis dan suka berganti peran, percakapan, atau tugas tanpa kehilangan irama.
Dari mengelola rencana sosial hingga memecahkan tantangan pekerjaan, mereka selalu waspada.
Kemampuan beradaptasi secara instan dan berpikir cepat menjadikan mereka juara dalam multitasking.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!