Hoki Berlapis! Ini 3 Weton yang Konon Mudah Menarik Rezeki

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya dipahami sebagai penanda hari kelahiran. Weton juga kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter, watak, serta gambaran perjalanan hidup seseorang.
Salah satu hal yang banyak diperbincangkan adalah kaitan weton dengan keberuntungan dan rezeki. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang membuat pemiliknya lebih mudah menemukan kesempatan, mengelola keuangan, maupun bangkit ketika menghadapi kesulitan.
Keberuntungan tersebut tentu tidak bisa dianggap sebagai kepastian masa depan. Ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Sementara dalam kehidupan nyata, kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi usaha, kemampuan, keputusan, dan kesempatan.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dipercaya memiliki magnet rezeki kuat. Berikut ulasannya.
Rabu Legi sering digambarkan sebagai weton yang memiliki kecerdasan, ketenangan, serta intuisi kuat. Pemilik weton ini dipercaya mampu membaca keadaan dengan baik sebelum menentukan langkah.
Mereka bukan pribadi yang terburu-buru ketika melihat sebuah peluang. Sebaliknya, mereka cenderung mengamati situasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kemudian mengambil keputusan setelah merasa yakin.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, Rabu Legi juga dikaitkan dengan Wasesa Segara, sebuah istilah yang menggambarkan karakter dengan potensi kewibawaan dan pengaruh yang kuat.
Dari sisi rezeki, peluang yang datang kepada pemilik weton ini dipercaya bisa berasal dari berbagai sumber. Proyek pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang yang telah lama dikenal dapat menjadi jalan munculnya kesempatan baru.
Kemampuan menjaga hubungan baik juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Rabu Legi cenderung membangun koneksi secara natural tanpa selalu mengharapkan keuntungan secara langsung.
Selain itu, karakter tenang membuat mereka relatif mampu menjaga pikiran tetap jernih ketika menghadapi tekanan. Kemampuan melihat persoalan dari berbagai sisi dipercaya membantu mereka menentukan strategi yang lebih tepat dalam pekerjaan maupun usaha.
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Jawa Pos
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