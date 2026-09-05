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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 22.06 WIB

Hoki Finansial Menguat, 4 Shio Ini Diramal Dapat Rezeki Berlimpah

Ilustrasi rezeki lancar (Freepik) - Image

Ilustrasi rezeki lancar (Freepik)

JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang aman secara finansial tentu menjadi harapan banyak orang. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut, mulai dari bekerja keras hingga mengembangkan usaha dan mengatur keuangan dengan lebih baik.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio dan elemen yang menyertainya. Sejumlah kombinasi shio dan elemen dipercaya memiliki energi yang mendukung kemakmuran serta kelancaran rezeki.

Pada tahun ini, empat shio disebut berada dalam periode yang cukup positif, terutama berkaitan dengan keuangan dan kesejahteraan hidup. Karakter yang mereka miliki juga dianggap menjadi salah satu faktor yang mendukung perjalanan menuju kemapanan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diramalkan memiliki peruntungan rezeki lancar dan berpeluang menjalani kehidupan lebih berkecukupan.

1. Shio Naga

Shio Naga dengan elemen tanah disebut memiliki karakter kuat dan berwibawa. Kombinasi tersebut dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan kemampuan memimpin, kestabilan, serta pencapaian yang besar.

Elemen tanah dipercaya melambangkan fondasi yang kokoh, sementara Naga identik dengan kekuatan dan kejayaan. Perpaduan keduanya kemudian dianggap memberikan energi positif dalam urusan kemakmuran.

Pemilik kombinasi ini disebut memiliki peluang untuk membangun kondisi finansial yang kuat. Layaknya gunung yang berdiri kokoh, perjalanan mereka menuju kesejahteraan digambarkan berlangsung secara bertahap tetapi memiliki fondasi yang kuat.

2. Shio Ular

Berikutnya ada Shio Ular dengan elemen api. Kombinasi ini disebut memiliki karakter yang berani sekaligus dibekali intuisi tajam dalam membaca keadaan.

Pemiliknya dipercaya mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Kejelian tersebut dapat membantu mereka menentukan langkah ketika menghadapi berbagai pilihan dalam pekerjaan maupun bisnis.

Elemen api juga melambangkan energi, keberanian, dan semangat untuk bergerak. Karena itu, Shio Ular elemen api dalam ramalan tersebut disebut memiliki peluang mendapatkan perkembangan finansial apabila mampu memanfaatkan kesempatan dengan tepat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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