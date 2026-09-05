Dari Susah Menjadi Mapan, 7 Weton Ini Dipercaya Punya Rezeki Besar di Masa Mendatang

JawaPos.com - Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi kesulitan ekonomi, tanggung jawab berat, kegagalan, hingga berbagai persoalan yang menguji kesabaran.

Dalam tradisi Jawa, pengalaman sulit tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik. Salah satu warisan budaya yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan hidup adalah Primbon Jawa, termasuk melalui perhitungan weton.

Sejumlah weton dipercaya memiliki perjalanan hidup yang penuh tantangan pada masa awal, tetapi kemudian memperoleh kemapanan ketika memasuki fase kehidupan berikutnya. Keberhasilan tersebut dalam ramalan dikaitkan dengan ketekunan, kesabaran, kejujuran, serta kemampuan bertahan menghadapi berbagai keadaan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peluang menjalani kehidupan lebih makmur setelah melewati masa-masa sulit. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang cukup sering memikul tanggung jawab besar sejak usia muda. Dalam sejumlah kisah yang dikaitkan dengan weton ini, mereka bahkan bisa terbiasa mengurus kebutuhan keluarga atau menghadapi keadaan yang membuat mereka harus cepat mandiri.

Berbagai pengalaman tersebut dipercaya membentuk karakter kuat dan jiwa kepemimpinan. Setelah melewati masa penuh tekanan, Senin Legi disebut berpeluang menemukan jalan rezeki yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Usaha sederhana yang dijalankan dengan konsisten dapat berkembang, sementara pekerjaan yang awalnya dianggap biasa saja bisa membawa perubahan ekonomi. Dalam ramalan Primbon Jawa, kehidupan mereka pada akhirnya digambarkan semakin mapan dan dihormati.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing disebut sebagai weton dengan karakter tangguh dan tidak mudah menyerah. Perjalanan menuju keberhasilan bagi mereka dipercaya tidak selalu berlangsung cepat.

Kegagalan dalam pekerjaan maupun usaha bisa saja menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Namun, pengalaman tersebut justru dianggap sebagai bekal untuk menjadi lebih kuat dan matang dalam mengambil keputusan.