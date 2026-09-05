Hatinya Tulus, Doanya Kuat! 7 Shio Ini Dipercaya Mudah Mendapat Keberkahan

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika menghadapi persoalan dan memanjatkan doa.

Bagi sebagian orang, doa menjadi sumber ketenangan sekaligus kekuatan untuk melewati berbagai tantangan. Ketulusan, kesabaran, dan keyakinan yang dimiliki seseorang juga kerap dianggap berhubungan dengan perjalanan spiritualnya.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung kehidupan spiritual tersebut. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang tulus, sabar, memiliki keyakinan kuat, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Meski demikian, anggapan mengenai kekuatan doa dan cepatnya sebuah permohonan terkabul merupakan bagian dari kepercayaan, bukan sesuatu yang dapat dipastikan berdasarkan shio seseorang.

Dilansir dari Naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut mempunyai kekuatan doa dan diyakini lebih mudah memperoleh keberkahan dalam perjalanan hidupnya.

1. Shio Kambing Pemilik Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penyayang, dan peka terhadap perasaan orang lain.

Sisi empati yang kuat membuat mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Dalam banyak kesempatan, mereka justru merasa bahagia ketika dapat memberikan kebaikan kepada orang lain.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ketulusan tersebut dianggap menjadi salah satu kekuatan spiritual Shio Kambing. Doa yang dipanjatkan dengan hati penuh kasih, terutama ketika ditujukan untuk kebaikan orang lain, dipercaya dapat membawa keberkahan kembali kepada dirinya.

Karakter penuh kasih dan niat baik inilah yang membuat Shio Kambing disebut mempunyai energi positif dalam menjalani kehidupan.