5 Shio yang Diyakini Memiliki Doa Kuat dan Sering Mendapat Keberuntungan Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio doanya terkabul. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Doa menjadi salah satu cara seseorang menyampaikan harapan, keinginan, dan permohonan kepada Tuhan.
Meski begitu, terkabulnya sebuah doa juga sering dikaitkan dengan usaha, ketekunan, serta keyakinan yang menyertainya.
Dalam astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki energi spiritual kuat sehingga dianggap lebih mudah mendapatkan keberuntungan dan harapannya sering terwujud.
Mengutip Naurakom, lima shio berikut disebut memiliki doa yang manjur dan membawa keberuntungan dalam perjalanan hidupnya.
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1. Kerbau
Shio Kerbau selalu teguh dan kuad dalam menghadapi tantangan.
Mereka memanjatkan harapannya dengan sungguh-sungguh dipadukan kerja keras dan jujur sehingga doanya bisa terkabul.
Ini pun tidak didominasi sepenuhnya oleh keberuntungan semata namun juga karena usahanya sendiri.
2. Ular
Shio Ular dikenal cerdas dan berpikiran tajam.
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