10 Weton yang Dipercaya Memiliki Doa Kuat dan Ucapan yang Berpengaruh

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang perkataannya sering kali dianggap menjadi kenyataan? Baik ketika menyampaikan harapan, doa, maupun saat mengungkapkan kekesalan, ucapan orang tersebut seolah memiliki pengaruh besar terhadap apa yang terjadi.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, fenomena seperti ini kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton dipercaya dapat menggambarkan karakter, sifat, serta energi tertentu yang melekat pada seseorang.

Beberapa weton bahkan dianggap memiliki kekuatan dalam hal ucapan. Perkataan yang keluar dari mereka diyakini mempunyai pengaruh besar, baik dalam bentuk doa baik maupun ungkapan yang bersifat negatif.

Meski merupakan bagian dari kepercayaan budaya Jawa dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, pembahasan mengenai weton masih menarik perhatian banyak orang sebagai warisan tradisi dan budaya.