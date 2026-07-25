10 Weton yang Dipercaya Memiliki Doa Kuat dan Ucapan yang Berpengaruh

Ilustrasi weton yang ucapannya jadi kenyataan (freepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang perkataannya sering kali dianggap menjadi kenyataan? Baik ketika menyampaikan harapan, doa, maupun saat mengungkapkan kekesalan, ucapan orang tersebut seolah memiliki pengaruh besar terhadap apa yang terjadi.
Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, fenomena seperti ini kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton dipercaya dapat menggambarkan karakter, sifat, serta energi tertentu yang melekat pada seseorang.
Beberapa weton bahkan dianggap memiliki kekuatan dalam hal ucapan. Perkataan yang keluar dari mereka diyakini mempunyai pengaruh besar, baik dalam bentuk doa baik maupun ungkapan yang bersifat negatif.
Meski merupakan bagian dari kepercayaan budaya Jawa dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, pembahasan mengenai weton masih menarik perhatian banyak orang sebagai warisan tradisi dan budaya.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki ucapan penuh energi dan sering dikaitkan dengan kejadian nyata? Mengutip kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut daftar 10 weton yang dipercaya memiliki kekuatan dalam setiap perkataannya.
1. Minggu Kliwon
Orang yang lahir di Minggu Kliwon dipercaya memiliki kekuatan ucapan yang kuat. Apa yang mereka katakan, baik doa maupun amarah, sering kali jadi kenyataan.
Dalam kepercayaan Jawa, weton ini membawa energi spiritual tinggi. Karena itu, orang tua zaman dulu selalu mengingatkan: hati-hati dengan ucapan orang Minggu Kliwon, bisa jadi sabda yang diamini semesta.
2. Jumat Kliwon
Lahir di Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan kekuatan ucapan. Apa yang diucapkan, terutama saat emosi, sering dianggap bisa menjadi kenyataan.
Karena itu, banyak yang menghargai doa dan nasihat dari mereka, sembari tetap berhati-hati pada ucapan spontan. Bagi pemilik weton ini, menjaga lisan adalah kunci agar kata-kata membawa berkah, bukan sebaliknya.
3. Rabu Pahing
Pemilik weton Rabu Pahing dikenal tenang dan jarang bicara. Namun, setiap ucapannya dianggap bermakna dan berdaya kuat.
Dalam kepercayaan Jawa, kata-kata mereka kerap jadi kenyataan, layaknya sabda bijak. Maka, menjaga lisan menjadi penting agar ucapan mereka membawa kebaikan bagi semua.
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