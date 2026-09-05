Punya Naungan Keberuntungan, 7 Weton Ini Konon Mudah Menemukan Jalan Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk melihat berbagai gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup menarik adalah mengenai weton yang disebut sebagai “weton emas”. Istilah tersebut merujuk pada weton yang dalam sejumlah perhitungan Primbon Jawa dipercaya memiliki peruntungan baik, terutama berkaitan dengan rezeki dan kehidupan yang berkecukupan.

Beberapa weton bahkan dikaitkan dengan naungan tertentu yang dipercaya membawa kemudahan dalam mencari penghasilan, menangkap peluang, hingga membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan finansial istimewa dan berpeluang menjalani kehidupan makmur.

1. Rabu Pon Pemilik weton Rabu Pon dipercaya memiliki kemampuan cukup baik dalam melihat kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan naungan Satria Wibawa dan Nohan Rembulan. Keduanya dipercaya membawa energi positif yang berkaitan dengan kewibawaan dan keberuntungan.

Karakter tersebut membuat Rabu Pon disebut mampu memanfaatkan momentum dengan baik, termasuk ketika menemukan peluang dalam pekerjaan maupun usaha.

Jika kemampuan membaca kesempatan tersebut diimbangi dengan kerja keras dan pengelolaan keuangan yang baik, mereka dipercaya memiliki peluang untuk mencapai kondisi finansial yang mapan.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing menjadi weton berikutnya yang disebut memiliki peruntungan rezeki cukup kuat.