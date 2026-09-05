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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 22.12 WIB

Tetap Ceria di Segala Usia, 6 Zodiak Perempuan Ini Konon Punya Semangat Muda

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Usia tidak selalu menentukan seberapa ceria seseorang dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang tetap memiliki rasa ingin tahu tinggi, senang mencoba hal baru, dan mudah tertawa meski usia terus bertambah.

Dalam astrologi, karakter semacam itu kerap dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu. Mereka disebut memiliki energi yang ringan, spontan, dan menyenangkan sehingga terlihat seperti selalu membawa semangat muda dalam berbagai situasi.

Sifat tersebut bisa muncul melalui kegemaran bersosialisasi, kecintaan terhadap petualangan, humor, hingga keinginan untuk terus mengeksplorasi pengalaman baru.

Dilansir dari AstroTalk, berikut enam zodiak perempuan yang dikenal memiliki karakter ceria, riang, dan disebut tetap membawa semangat muda dalam dirinya.

1. Gemini

Perempuan Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar dan senang berkomunikasi. Mereka biasanya mudah menemukan bahan pembicaraan serta menikmati interaksi dengan orang-orang baru.

Kebiasaan terus mencari informasi dan pengalaman baru membuat mereka tidak mudah merasa bosan. Bahkan ketika usia bertambah, rasa penasaran tersebut dipercaya tetap membuat Gemini terlihat bersemangat.

Sisi humor dan kemampuan mencairkan suasana juga menjadi daya tarik tersendiri. Berada di sekitar perempuan Gemini sering kali terasa menyenangkan karena mereka mampu menghadirkan obrolan yang hidup dan penuh warna.

2. Sagitarius

Jika berbicara mengenai jiwa petualang, Sagitarius sering menjadi salah satu zodiak yang paling menonjol.

Perempuan Sagitarius disebut menyukai kebebasan dan pengalaman baru. Mereka senang menjelajahi tempat yang belum pernah dikunjungi, bertemu orang dengan latar belakang berbeda, hingga mencoba aktivitas yang menantang.

Semangat tersebut membuat kehidupan mereka terasa dinamis. Ketika menghadapi persoalan, mereka juga cenderung berusaha melihat sisi positif dan mencari cara agar suasana tidak terlalu berat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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