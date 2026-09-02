Mudah Akur dengan Mertua, 4 Zodiak Perempuan Ini Punya Karakter Menyenangkan

ilustrasi keluarga bahagia. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Hubungan antara menantu perempuan dan mertua bisa menjadi salah satu dinamika menarik dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang mampu membangun kedekatan dengan cepat, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan.
Astrologi kerap mengaitkan karakter seseorang dengan zodiaknya. Beberapa zodiak perempuan disebut mempunyai sifat yang membuat mereka lebih mudah diterima dan dihormati oleh keluarga suami.
Meski begitu, hubungan harmonis dengan mertua tentu tidak semata-mata ditentukan oleh zodiak. Kepribadian, cara berkomunikasi, kondisi keluarga, serta sikap pasangan dan orang tuanya tetap menjadi faktor yang jauh lebih penting.
Berikut empat zodiak perempuan yang dalam astrologi dianggap memiliki karakter kuat untuk menjadi menantu kesayangan, sebagaimana dilansir menafn.
Perempuan berzodiak Leo dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi dan pembawaan yang penuh wibawa. Mereka biasanya tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri sekaligus menginginkan perlakuan yang penuh hormat dari orang lain.
Sifat tersebut bukan berarti membuat Leo sulit beradaptasi. Justru, ketika berada di lingkungan keluarga baru, mereka dapat menunjukkan sisi murah hati, jujur, perhatian, dan penuh kasih.
Kemampuan memimpin serta keberanian dalam mengambil keputusan juga bisa membuat keluarga suami merasa bangga. Jika diimbangi dengan sikap hangat dan menghargai anggota keluarga, perempuan Leo berpotensi memperoleh tempat khusus di hati mertua.
Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat dekat dengan urusan keluarga. Perempuan dengan zodiak ini umumnya memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang yang mereka anggap penting.
Naluri keibuan membuat Cancer cenderung memperhatikan kebutuhan pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Mereka juga dikenal sensitif terhadap perasaan orang di sekitarnya sehingga lebih mudah menyadari ketika seseorang membutuhkan perhatian atau dukungan.
Saat menjadi bagian dari keluarga suami, perempuan Cancer dapat memperlakukan mertua seperti keluarganya sendiri. Sikap penuh perhatian, protektif, dan bersedia berkompromi membuat mereka berpeluang membangun hubungan yang hangat dengan keluarga pasangan.
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Jawa Pos
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