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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 05.45 WIB

Hoki Terus Mengalir, Ini 7 Shio yang Konon Mudah Menarik Rezeki

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak tantangan sebelum merasakan kemapanan, sementara sebagian lainnya seolah lebih mudah menemukan peluang di berbagai situasi.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Dari 12 shio yang dikenal, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan lebih kuat dibandingkan lainnya.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mudah menemukan kesempatan, memperoleh dukungan dari lingkungan, atau mendapatkan rezeki melalui jalan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki magnet rezeki dan keberuntungan kuat.

1. Shio Naga

Naga sejak lama menjadi simbol kekuatan, kemakmuran, dan keberuntungan dalam berbagai tradisi masyarakat Tiongkok. Karena itu, pemilik shio Naga kerap diasosiasikan dengan peluang besar dan kehidupan yang penuh pencapaian.

Keberuntungan mereka tidak selalu berbentuk uang secara langsung. Kepercayaan orang lain, posisi yang lebih baik, koneksi luas, hingga kesempatan menjalankan proyek penting juga dianggap sebagai bentuk rezeki.

Karakter percaya diri dan kemampuan memengaruhi lingkungan membuat shio Naga dipercaya lebih mudah membuka pintu kesempatan di mana pun berada.

2. Shio Kelinci

Berbeda dengan Naga yang identik dengan kekuatan, shio Kelinci dipercaya memperoleh keberuntungan melalui pendekatan yang lebih lembut.

Sikap ramah, diplomatis, dan pandai menjaga hubungan membuat mereka mudah mendapatkan simpati. Dari hubungan baik tersebut, berbagai peluang dapat muncul, baik dalam pekerjaan, usaha maupun bidang kreatif.

Shio Kelinci juga sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu agresif dalam mengejar sesuatu. Justru ketenangan dan kemampuannya membangun relasi dipercaya membuat peluang datang secara perlahan tetapi konsisten.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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