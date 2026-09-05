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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 5 September 2026 | 19.25 WIB

Pintu Kesuksesan Terbuka Lebar, 4 Shio Ini Diramal Dapat Banyak Keberuntungan

4 Shio yang Berlimpah Keberuntungan di Tahun Ini - Image

4 Shio yang Berlimpah Keberuntungan di Tahun Ini

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap perjalanan hidupnya diwarnai berbagai peluang baik. Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio serta unsur yang menaunginya.

Beberapa shio bahkan disebut memiliki prospek keberuntungan yang cukup kuat. Rezeki, karier, dan hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan diprediksi mulai menunjukkan perkembangan positif.

Menurut ramalan yang beredar, peluang tersebut tidak datang secara instan. Kesabaran, ketekunan, dan konsistensi tetap menjadi bagian penting dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, ada empat shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dan kelimpahan pada tahun yang dibahas.

1. Shio Kambing

Shio Kambing dengan unsur Kayu digambarkan sebagai sosok yang memiliki hati lembut, penuh perhatian, sekaligus tekun dalam menjalani pekerjaan.

Mereka biasanya tidak terlalu banyak menuntut dan cenderung mengerjakan sesuatu secara perlahan. Namun, karakter Kayu yang dikaitkan dengan pertumbuhan membuat usaha mereka dipercaya mampu berkembang seiring waktu.

Pemilik shio ini juga dikenal tidak selalu mencari perhatian ketika bekerja. Mereka lebih memilih membangun sesuatu secara bertahap hingga hasilnya mulai terlihat.

Kerja keras yang dilakukan secara konsisten tersebut disebut dapat membawa Shio Kambing menuju kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.

2. Shio Ayam

Shio Ayam dengan unsur Logam dikaitkan dengan karakter disiplin, teliti, dan memiliki ketekunan tinggi. Unsur Logam sendiri kerap diasosiasikan dengan kekuatan serta keteguhan.

Pemilik Shio Ayam cenderung tidak menyukai cara-cara instan untuk mendapatkan hasil. Mereka lebih memilih menyelesaikan pekerjaan dengan perencanaan dan ketelitian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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