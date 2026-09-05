Rezeki dan Kesuksesan Terbuka Lebar, 7 Shio Ini Disebut Punya Pelindung Spiritual

JawaPos.com - Astrologi Tionghoa mengenal berbagai keyakinan mengenai energi, keberuntungan, dan perlindungan spiritual yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Dalam kepercayaan tersebut, terdapat sejumlah shio yang disebut memperoleh dukungan dari sosok dewa penolong. Kehadiran energi positif ini diyakini dapat membantu pemilik shio melewati berbagai rintangan sekaligus membuka peluang menuju keberuntungan.

Setiap shio memiliki karakter dan simbol perlindungan yang berbeda. Ada yang dikaitkan dengan keberanian, kesehatan, kebijaksanaan, hingga keberuntungan dalam urusan finansial dan karier.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berada dalam naungan dewa penolong dan memiliki peluang memperoleh berbagai kemudahan menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau mencakup orang yang lahir pada 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, dan seterusnya dengan siklus 12 tahun.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang kuat, disiplin, dan memiliki daya tahan tinggi ketika menghadapi persoalan. Sifat pekerja keras membuat pemilik shio ini cenderung tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.

Dalam konteks tahun Naga Kayu, Shio Kerbau disebut memperoleh perlindungan dari Guan Yu. Sosok tersebut dipercaya membawa keberanian sekaligus keberuntungan.

Naungan tersebut diyakini dapat membuat pemilik Shio Kerbau lebih percaya diri ketika menghadapi tantangan. Peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki dan pencapaian juga disebut semakin terbuka.

2. Shio Macan Mereka yang lahir pada 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, dan seterusnya termasuk dalam Shio Macan.