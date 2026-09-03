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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 4 September 2026 | 06.53 WIB

7 Tanda Halus Bahwa Seseorang Mungkin Diam-Diam Tidak Suka dengan Kesuksesanmu Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam tidak suka dengan kesuksesan temannya./ Magnific/magnific - Image

seseorang yang diam-diam tidak suka dengan kesuksesan temannya./ Magnific/magnific

JawaPos.com - Kesuksesan seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ketika kerja keras mulai membuahkan hasil, tentu kita ingin berbagi kabar baik dengan orang-orang terdekat. Kita berharap mereka ikut senang, memberikan dukungan, atau setidaknya mengakui pencapaian yang telah kita perjuangkan.

Namun, dalam kehidupan nyata, respons orang terhadap kesuksesan kita tidak selalu seperti yang diharapkan.

Ada orang yang benar-benar ikut bahagia. Ada pula yang memberikan selamat, tetapi terasa hambar. Bahkan, terkadang seseorang tidak mengatakan sesuatu yang jelas-jelas negatif, tetapi sikapnya berubah setiap kali kita mendapatkan pencapaian.

Mereka mungkin tersenyum, tetapi ekspresinya terasa berbeda. Mereka mengucapkan "selamat", tetapi segera mengubah topik. Mereka mendengarkan cerita kita, tetapi kemudian mencari alasan mengapa kesuksesan tersebut sebenarnya tidak terlalu istimewa.

Apakah itu berarti mereka tidak menyukai kita?

Belum tentu.

Dalam psikologi, perilaku manusia jarang sesederhana itu. Reaksi negatif terhadap kesuksesan orang lain dapat berkaitan dengan perbandingan sosial, rasa tidak aman, iri hati, ancaman terhadap harga diri, atau pengalaman pribadi seseorang. Seseorang bahkan bisa menyayangi kita sekaligus merasa tidak nyaman melihat kita berkembang.

Karena itu, yang lebih penting bukan mencari-cari siapa yang "diam-diam membenci" kita, tetapi memahami pola perilaku yang mungkin menunjukkan adanya ketidaknyamanan terhadap keberhasilan kita.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (29/8), terdapat tujuh tanda halus yang patut diperhatikan.

1. Mereka Mengecilkan Pencapaianmu dengan Cara yang Terlihat Sepele

Editor: Hanny Suwindari
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