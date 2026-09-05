7 Cara Mengubah Pengalaman yang Membuat Stres Menjadi Kesuksesan Besar Menurut Psikologi, Apa Saja?

seseorang yang mengubah pengalaman stres menjadi kesuksesan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Tidak semua pengalaman hidup datang dalam bentuk yang menyenangkan. Ada masa ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan bisnis, menghadapi konflik dalam hubungan, mendapat penolakan, mengalami tekanan finansial, atau harus melewati periode hidup yang penuh ketidakpastian.

Pada saat mengalaminya, situasi tersebut mungkin terasa seperti kemunduran besar.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (5/9), psikologi menunjukkan bahwa pengalaman sulit tidak selalu harus menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Dalam kondisi tertentu, pengalaman yang penuh tekanan justru dapat menjadi bahan bakar untuk perkembangan pribadi, perubahan cara berpikir, dan pencapaian yang lebih besar.



Tentu saja, ini bukan berarti semua penderitaan pasti menghasilkan kesuksesan. Stres berat juga dapat memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan seseorang. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang memproses pengalaman tersebut, mengambil pelajaran darinya, dan menggunakannya untuk membentuk respons yang lebih adaptif.



Salah satu konsep psikologi yang relevan adalah post-traumatic growth, yaitu perubahan positif yang dapat muncul setelah seseorang berjuang menghadapi peristiwa hidup yang sangat menantang. Perubahan tersebut dapat berupa meningkatnya kekuatan pribadi, hubungan yang lebih bermakna, munculnya peluang baru, atau perubahan dalam cara seseorang memandang hidup.



Jadi, bagaimana pengalaman yang membuat stres dapat diubah menjadi sesuatu yang produktif?



Berikut tujuh caranya.



1. Jangan Langsung Menganggap Kegagalan sebagai Identitas Diri



Salah satu kesalahan paling umum setelah mengalami kegagalan adalah mengubah sebuah peristiwa menjadi label terhadap diri sendiri.



Misalnya:



"Saya gagal menjalankan bisnis."



perlahan berubah menjadi:



"Saya memang tidak berbakat menjadi pengusaha."



Atau:



"Saya ditolak dalam pekerjaan itu."



berubah menjadi:



"Saya memang tidak cukup bagus."



Padahal, kedua pernyataan tersebut memiliki makna psikologis yang sangat berbeda.



Kegagalan adalah peristiwa. Kegagalan bukan selalu merupakan identitas.



Dalam psikologi, cara seseorang menafsirkan sebuah peristiwa dapat memengaruhi emosi dan perilaku berikutnya. Jika seseorang menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, ia cenderung kehilangan motivasi untuk mencoba kembali.



Sebaliknya, jika kegagalan dianggap sebagai informasi tentang strategi yang belum berhasil, ruang untuk belajar masih terbuka.



Inilah pentingnya melakukan cognitive reframing, yaitu melihat sebuah situasi dari perspektif yang lebih realistis dan konstruktif.



Alih-alih bertanya:



"Kenapa saya selalu gagal?"



cobalah bertanya:



"Apa sebenarnya yang tidak berhasil?"



Kemudian lanjutkan dengan:



"Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda pada percobaan berikutnya?"



Perubahan pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat mengubah fokus pikiran dari menyalahkan diri sendiri menjadi memecahkan masalah.



Kegagalan bukan vonis



Bayangkan seseorang gagal dalam sebuah wawancara kerja.



Jika ia menyimpulkan:



"Berarti saya tidak kompeten."



maka pengalaman tersebut dapat menghancurkan kepercayaan dirinya.



Namun jika ia menyimpulkan:



"Saya perlu meningkatkan kemampuan presentasi dan cara menjawab pertanyaan wawancara."



maka pengalaman yang sama berubah menjadi sumber informasi.



Kesuksesan sering kali tidak muncul karena seseorang tidak pernah gagal.



Kesuksesan muncul karena seseorang mampu mengambil informasi dari kegagalan tanpa menjadikan kegagalan sebagai definisi dirinya.



2. Berikan Jeda Sebelum Mencari Makna



Ketika sesuatu yang buruk terjadi, manusia sering ingin segera menemukan alasan.



"Kenapa ini terjadi kepada saya?"



"Apa yang salah dengan hidup saya?"



"Kenapa orang lain bisa berhasil sementara saya tidak?"



Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Namun, ketika emosi sedang sangat kuat, kemampuan kita untuk melihat situasi secara objektif biasanya ikut terganggu.



Karena itu, salah satu langkah penting adalah memberikan diri sendiri waktu untuk memproses emosi.



Mengubah pengalaman stres menjadi kesuksesan bukan berarti harus langsung berpikir positif.



Anda tidak perlu memaksa diri mengatakan:



"Ini semua pasti ada hikmahnya."



ketika Anda masih merasa kecewa, marah, takut, atau sedih.



Terkadang langkah pertama justru adalah mengakui:



"Ya, pengalaman ini memang berat."



Mengakui emosi bukan berarti menyerah.



Justru, menerima bahwa sebuah pengalaman menyakitkan dapat membantu seseorang berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal kenyataan.



Setelah emosi mulai lebih stabil, barulah seseorang dapat bertanya:



"Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?"



Ini jauh lebih sehat daripada memaksakan optimisme sejak awal.



Dari "mengapa saya?" menjadi "apa berikutnya?"



Perubahan ini sangat penting.



Pertanyaan:



"Kenapa saya mengalami ini?"



sering membuat pikiran berputar pada masa lalu.



Sementara pertanyaan:



"Setelah ini, apa yang bisa saya lakukan?"



mengembalikan perhatian kepada masa depan.



Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi.



Tetapi Anda masih memiliki pengaruh terhadap respons Anda terhadap apa yang telah terjadi.



3. Ubah Pengalaman Menjadi Pelajaran yang Spesifik



Pengalaman buruk tidak otomatis membuat seseorang menjadi lebih bijaksana.



Yang menghasilkan perkembangan adalah refleksi terhadap pengalaman tersebut.



Bayangkan dua orang mengalami kegagalan yang sama.



Orang pertama berkata:



"Sudahlah, memang nasib saya buruk."



Orang kedua berkata:



"Saya ingin memahami apa yang menyebabkan kegagalan ini."



Setahun kemudian, pengalaman yang sama mungkin menghasilkan dua perkembangan yang sangat berbeda.



Orang kedua dapat menemukan pola.



Misalnya:



terlalu cepat mengambil keputusan,

tidak menghitung risiko,

kurang berkomunikasi,

terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan,

tidak memiliki batasan yang sehat,

kurang mempersiapkan diri,

atau terlalu takut meminta bantuan.



Dengan kata lain, pengalaman sulit dapat menjadi data.



Dan data dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik.



Gunakan metode refleksi sederhana



Setelah mengalami sebuah kejadian yang membuat stres, tuliskan tiga hal:



1. Apa yang terjadi?



Jelaskan faktanya tanpa terlalu banyak interpretasi.



2. Apa yang saya pelajari?



Identifikasi keterampilan, kesalahan, pola, atau informasi baru.



3. Apa yang akan saya lakukan berbeda?



Buat perubahan yang konkret.



Contohnya:



"Bisnis saya gagal karena saya tidak memiliki dana cadangan."



Pelajarannya:



"Saya perlu memahami pengelolaan arus kas."



Perubahan:



"Jika memulai bisnis lagi, saya akan membuat dana operasional minimal untuk beberapa bulan dan memantau arus kas setiap minggu."



Dengan cara ini, pengalaman buruk tidak berhenti sebagai kenangan.



Ia berubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan.



4. Bangun Self-Efficacy dari Kemenangan-Kemenangan Kecil



Setelah mengalami kegagalan atau periode stres panjang, kepercayaan diri sering mengalami penurunan.



Seseorang mungkin mulai berpikir:



"Saya tidak mampu."



"Saya tidak akan berhasil."



"Percuma mencoba lagi."



Di sinilah konsep self-efficacy menjadi penting.



Self-efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi suatu situasi atau mencapai tujuan tertentu.



Yang menarik, self-efficacy tidak selalu dibangun melalui pencapaian besar.



Sering kali, ia dibangun melalui pengalaman berhasil yang kecil tetapi konsisten.



Misalnya seseorang kehilangan pekerjaan.



Ia mungkin memiliki target besar:



"Saya harus mendapatkan pekerjaan baru dalam satu bulan."



Target tersebut boleh saja, tetapi jika kondisi mentalnya sedang buruk, target besar dapat terasa sangat berat.



Lebih baik memecahnya menjadi tindakan yang bisa dikendalikan:



memperbarui CV,

mempelajari satu keterampilan baru,

menghubungi dua orang dalam jaringan profesional,

melamar beberapa posisi yang relevan,

melakukan latihan wawancara,

memperbaiki profil profesional.



Setiap tindakan kecil memberi otak bukti:



"Saya masih bisa melakukan sesuatu."



Dari sinilah kepercayaan diri dapat mulai tumbuh kembali.



Jangan hanya mengejar hasil



Ada perbedaan antara tujuan yang berorientasi hasil dan tujuan yang berorientasi proses.



Tujuan hasil:



"Saya harus mendapatkan pekerjaan."



Tujuan proses:



"Saya akan mengirim lima lamaran berkualitas setiap minggu."



Hasil tidak selalu berada dalam kendali kita.



Proses lebih mudah dikendalikan.



Ketika seseorang membangun kehidupan berdasarkan tindakan yang dapat dikendalikan, ia menjadi lebih tahan terhadap ketidakpastian.



5. Gunakan Rasa Sakit sebagai Bahan Bakar, Bukan sebagai Kompas



Pengalaman sulit dapat memberikan energi yang luar biasa.



Seseorang yang pernah diremehkan mungkin menjadi sangat ambisius.



Seseorang yang pernah kehilangan banyak uang mungkin menjadi sangat disiplin secara finansial.



Seseorang yang pernah gagal dalam karier mungkin menjadi lebih serius dalam mengembangkan keterampilan.



Energi tersebut bisa berguna.



Namun, ada satu jebakan:



Jangan biarkan luka menentukan seluruh arah hidup Anda.



Misalnya seseorang terus bekerja keras hanya untuk membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya hebat.



Secara eksternal ia mungkin terlihat sukses.



Tetapi secara internal, hidupnya masih dikendalikan oleh pengalaman masa lalu.



Kesuksesan yang lebih sehat adalah ketika seseorang berkata:



"Dulu pengalaman itu menyakitkan. Sekarang saya memilih menggunakan pengalaman tersebut untuk membangun kehidupan yang memang saya inginkan."



Perbedaannya sangat besar.



Pada tahap pertama, seseorang hidup untuk membalas.



Pada tahap kedua, seseorang hidup untuk bertumbuh.



Gunakan pertanyaan ini



Jika pengalaman sulit menjadi bahan bakar, tanyakan:



"Apa yang ingin saya bangun, bukan hanya apa yang ingin saya buktikan?"



Pertanyaan tersebut membantu mengubah motivasi dari sekadar pembuktian menjadi pembangunan.



6. Bangun Narasi Baru tentang Diri Anda



Manusia tidak hanya mengingat peristiwa.



Kita juga membangun cerita mengenai apa arti peristiwa tersebut.



Seseorang mungkin memiliki cerita:



"Saya pernah gagal besar, jadi saya adalah orang yang gagal."



Tetapi cerita tersebut dapat ditulis ulang menjadi:



"Saya pernah mengalami kegagalan besar. Dari sana saya belajar bagaimana menghadapi risiko, memperbaiki keputusan, dan bangkit."



Faktanya sama.



Maknanya berbeda.



Dalam psikologi, proses memberikan makna terhadap pengalaman merupakan bagian penting dalam bagaimana seseorang mengintegrasikan pengalaman sulit ke dalam kehidupannya.



Perhatikan perbedaannya:



Narasi pertama:



"Saya adalah korban dari apa yang terjadi."



Narasi kedua:



"Saya adalah seseorang yang pernah mengalami sesuatu yang sulit dan belajar menghadapinya."



Narasi kedua tidak menyangkal rasa sakit.



Ia hanya tidak membiarkan rasa sakit menjadi keseluruhan identitas.



Anda bukan hanya masa lalu Anda



Kesalahan masa lalu adalah bagian dari cerita Anda.



Kegagalan adalah bagian dari cerita Anda.



Penolakan adalah bagian dari cerita Anda.



Tetapi semuanya hanyalah bagian.



Tidak ada satu kejadian yang secara otomatis menentukan seluruh masa depan seseorang.



Karena itu, ketika memikirkan pengalaman sulit, cobalah menyusun kalimat:



"Dulu saya mengalami..., kemudian saya belajar..., sekarang saya sedang..."



Contohnya:



"Dulu saya mengalami kegagalan dalam bisnis. Kemudian saya belajar bahwa saya perlu memahami arus kas dan validasi pasar. Sekarang saya sedang membangun keterampilan bisnis dengan lebih disiplin."



Perhatikan bahwa kalimat terakhir berorientasi pada proses.



Cerita belum selesai.



7. Jadikan Pengalaman Sulit sebagai Sistem untuk Masa Depan



Langkah terakhir adalah yang paling penting.



Jangan hanya belajar dari pengalaman buruk.



Bangun sistem baru berdasarkan pelajaran tersebut.



Misalnya Anda pernah mengalami stres karena pekerjaan yang terlalu banyak.



Pelajarannya bukan sekadar:



"Saya tidak boleh terlalu stres."



Itu terlalu umum.



Buat sistem:



menentukan prioritas setiap pagi,

menetapkan batas waktu kerja,

belajar mengatakan tidak terhadap pekerjaan yang tidak penting,

mengambil jeda secara berkala,

dan melakukan evaluasi mingguan.



Jika pernah mengalami kegagalan finansial, sistemnya bisa berupa:



membuat anggaran,

memiliki dana darurat,

mengurangi utang konsumtif,

melakukan evaluasi pengeluaran,

dan meningkatkan literasi finansial.



Jika pernah mengalami konflik hubungan karena komunikasi buruk, sistemnya bisa berupa:



membicarakan masalah lebih awal,

mendengarkan sebelum merespons,

menghindari komunikasi ketika emosi sedang memuncak,

dan membuat batasan yang lebih jelas.



Dengan kata lain:



Pengalaman memberi Anda pelajaran. Sistem memastikan pelajaran tersebut tidak hilang.



Inilah titik ketika pengalaman sulit mulai menghasilkan perubahan nyata.



Kesuksesan Tidak Selalu Berasal dari Pengalaman yang Menyenangkan



Ada kecenderungan untuk menganggap kehidupan yang sukses sebagai kehidupan tanpa kegagalan.



Padahal, realitas manusia jauh lebih kompleks.



Seseorang dapat mengalami kegagalan dan kemudian berkembang.



Seseorang dapat mengalami penolakan dan kemudian menemukan arah baru.



Seseorang dapat kehilangan sebuah kesempatan dan kemudian membangun kesempatan yang berbeda.



Yang penting bukan sekadar apa yang terjadi, tetapi bagaimana seseorang memproses pengalaman tersebut dan apa yang dilakukan setelahnya.



Namun, kita juga perlu berhati-hati dengan gagasan bahwa semua penderitaan "pasti membuat kita lebih kuat".



Tidak selalu demikian.



Stres yang terlalu berat, berkepanjangan, atau tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif. Karena itu, mengubah pengalaman sulit menjadi pertumbuhan bukan berarti memaksakan diri untuk selalu kuat atau menganggap rasa sakit sebagai sesuatu yang harus disyukuri.



Terkadang, pertumbuhan membutuhkan istirahat.



Terkadang membutuhkan bantuan orang lain.



Terkadang membutuhkan perubahan lingkungan.



Dan terkadang membutuhkan bantuan profesional.



Kekuatan psikologis bukan berarti tidak pernah membutuhkan pertolongan.



Justru kemampuan untuk mengenali kapan harus meminta bantuan merupakan bagian dari ketahanan yang sehat.



Dari Pengalaman Menjadi Keunggulan



Jika dirangkum, tujuh langkah tersebut membentuk sebuah proses:



Pengalaman sulit → penerimaan → refleksi → pembelajaran → tindakan kecil → sistem baru → pertumbuhan.



Jangan berharap satu pengalaman buruk langsung berubah menjadi kesuksesan besar.



Biasanya prosesnya jauh lebih sederhana dan bertahap.



Anda mengalami sesuatu.



Anda memprosesnya.



Anda menemukan pelajaran.



Anda mencoba lagi.



Anda memperbaiki strategi.



Anda menjadi sedikit lebih baik.



Kemudian Anda mengulangi proses tersebut.



Setelah bertahun-tahun, perubahan kecil tersebut dapat menghasilkan perbedaan yang sangat besar.



Mungkin pengalaman yang dahulu membuat Anda merasa hancur tidak akan pernah menjadi sesuatu yang Anda syukuri.



Dan itu tidak apa-apa.



Anda tidak harus menyukai apa yang terjadi untuk mengambil pelajaran darinya.



Anda tidak harus menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang indah.



Anda hanya perlu memastikan bahwa pengalaman tersebut tidak berhenti sebagai rasa sakit.



Biarkan ia menjadi pengetahuan.



Biarkan pengetahuan menjadi tindakan.



Biarkan tindakan menjadi kebiasaan.



Dan biarkan kebiasaan membentuk kehidupan yang lebih baik.



Pada akhirnya, salah satu bentuk kesuksesan terbesar bukanlah mampu mengatakan:



"Saya tidak pernah mengalami kegagalan."



Melainkan:



"Saya pernah mengalami masa yang sangat sulit, tetapi saya berhasil belajar, beradaptasi, dan membangun sesuatu yang lebih baik setelahnya."



