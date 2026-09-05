Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin akan kesulitan membuat keputusan hari ini. Namun, leo harus menemukan cara untuk tetap gigih dan produktif sebisa mungkin.

Jika merasa orang-orang sedang menguji batas kemampuan, leo tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun hari ini mungkin bukan hari terbaik untuk membuat keputusan, biarkan imajinasimu berkembang bebas.

Zodiak virgo praktis dan logis, sehingga pandangan virgo terhadap kehidupan berubah drastis. Suatu keadaan atau peristiwa dapat menyebabkan perubahan positif di masa depan.

Virgo tidak pernah tahu apakah ini mungkin awal dari babak baru dalam hidup, dimana keinginan virgo menjadi kenyataan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 5 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu melakukan perjalanan singkat dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. Terkait karir, jangan menjadi terlalu sensitif atau leo hanya akan terlihat buruk di tempat kerja.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan serta kekuatan tubuh. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.

Cinta Leo